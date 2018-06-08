Смерть активиста на Харьковщине: полицию обвинили в бездействии

Жители поселка Эсхар Харьковской области провели акцию протеста против бездействия полиции и прокуратуры в расследовании смерти активиста-антикоррупционера Николая Бычко, которого ранее нашли повешенным.

Как сообщил в Facebook правозащитник Роман Лихачев, около 200 жителей Эсхара 7 июня пошли к прокурору с требованием справедливого следствия.

По его словам, правоохранители даже не собрали вещественные доказательства с места происшествия для проведения экспертизы.

"Видео с видеокамер не забрано, с места преступления даже не забрали всю веревку, на которой повесили Николая, пеньки и много других доказательств. Прокуратура и полиция не провела почти ни одного мероприятия", – заявил правозащитник.

Лихачев пояснил, что представители прокуратуры и полиции по требованию протестующих прибыли вместе с ними на место трагедии. Прокурор позаботился о том, чтобы приехала следственная группа и до конца собрала все доказательства.

"И это через 3 дня после преступления и благодаря усилиям 200 человек", – заявил он.

Правозащитник подчеркнул, что некоторые доказательства на момент прибытия правоохранителей уже были уничтожены. В частности, неизвестные сожгли часть веревки.

Активисты требуют, чтобы прокурор и представитель полиции 8 июня отчитались перед обществом о проделанной работе. Если работники прокуратуры и полиции не выполнят требований активистов, те обещают акцию протеста в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бычко нашли повешенным в лесополосе в Чугуевском районе 5 июня.