Что убило 6-летнего мальчика: неожиданная версия семейной трагедии на Черкасщине

Трагедия, в результате которой в Черкасской области погиб 6-летний мальчик, а его родители попали в реанимацию, могла произойти из-за отравления грибами.

Такую версию в сюжете " Чрезвычайных новостей " выразили соседи семьи (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Они рассказали, что накануне несчастья в доме пострадавших были гости. Во время застолья употребляли и грибы. Уже на следующее утро все члены семьи почувствовали недомогание. Попросили знакомого привезти лекарства от отравления. А уже вечером родственники обнаружили в квартире без сознания хозяев и их маленького сына.

Дом, где живет пострадавшая семья Скриншот с видео

Еще одной вероятной причиной называют неисправный газовый котел. Именно на отравление угарным газом указали и медики "скорой", которых вызвали родственники. Однако газовики, прибывшие на место происшествия в числе первых, не обнаружили отклонений от нормы.

Скриншот с видео

Тело погибшего ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Именно она должна выяснить, чем отравился мальчик и его родители.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , 29 октября в городе Христиновка Черкасской области погиб мальчик 6 лет. Его 30-летняя мама и 35-летний отец "скорой" были доставлены в реанимацию местной больницы. По информации экстренки, семья отравилась угарным газом.

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