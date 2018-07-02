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"Служил в советской армии": в Кривом Роге возник новый скандал из-за СССР

2.5тЧитать новость на украинском

В Кривом Роге водитель на Audi наехал на пешехода из-за замечания о флажке СССР на лобовом стекле.

По данным "dv-gazeta.info", это случилось возле остановки общественного транспорта на Микрорайоне Юбилейный. Парень заметил запрещенную символику и вызвал полицию. В ожидании правоохранителей, он объяснил владельцу авто, что нельзя вывешивают флажок СССР.

"Я служил в советской армии и имею на это полное право. Это моя частная собственность", – заявил в ответ водитель.

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Мужчина не захотел ждать приезда правоохранителей. Он сказал парню - "отстань", сел в машину и начал трогаться.

Пешеход пытался преградить путь владельцу авто, но тот просто проехал ему по ноге. Поклонник Советского Союза даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему.

В результате, водитель скрылся с места происшествия, а бдительного пешехода госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Кривом Роге местный житель попал в скандал из-за "георгиевской ленточки" и флажка СССР на лобовом стекле авто.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Объекты
ДТПДТП Харьков
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Водитель прав - у него есть личное право делать то, что считает нужным. Украина это демократическое государство.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
, С каких это пор окраина стала демократическим государством?
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