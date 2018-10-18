''Сломали двери'': вдова Вороненкова заявила о дерзком нападении на ее киевскую квартиру

Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные.

По словам оперной певицы, в помещении остались заблокированными сын с няней, передает "Гордон". Максакова рассказала, что няня позвонила, предупредив, что в квартиру ломают дверь.

"Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", – сказала она.

Максакова подозревает, что ее квартиру пытается захватить бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

"Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее", – рассказала она.

Мария Максакова Kleo.ru

По словам Максаковой, мужчина дал ключи от киевской квартиры и предложил там жить. При этом брал за аренду по восемь тысяч долларов ежемесячно.

"В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства", – сообщила она журналистам.

Максакова пояснила, что данная квартира арестована по решению суда. А в Украине возбудили в отношении Панаитова уголовное дело по статье "мошенничество".

"Панаитов на допросы не является, скрывается от правоохранительных органов Украины на территории РФ. Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню", – сообщила певица.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил нападавшего, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Мотивом заказного убийства Вороненкова ГПУ назвала именно личные причины бывшего супруга Максаковой - Владимира Тюрина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года Марии Максаковой приписали новый роман.