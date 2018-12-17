Скандал вокруг Института сердца получил продолжение: появилось открытое обращение

Руководство государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" попросило украинскую власть вмешаться в ситуацию и не допустить срыва выборов генерального директора.

Об этом идет речь в открытом обращении Института сердца к президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, главе СБУ Василию Грицаку, генпрокурору Юрию Луценко. главе МВД Арсену Авакову, мэру Киева Виталию Кличко и послу США в Украине Мари Йованович.

"Просим всех неравнодушных ознакомиться с обращением коллектива и поддержать нас, чтобы сделать невозможным срыв выборов руководителя учреждения. Всех, кто может быть причастен к срыву свободного волеизъявления коллектива, просим остановиться и не провоцировать людей к радикальным действиям", — сказано в заявлении.

Операция в Институте сердца "24"

При этом отмечается, что "14 декабря в Институт сердца ворвалась группа лиц и пыталась дестабилизировать работу учреждения".

"Во время происшествия имели место провокации, ряд других хулиганских действий, и распространение информации с ограниченным доступом, полученной незаконным путем. Во время личного досмотра правоохранители выявлено холодное оружие, боевые патроны, тактические средства защиты", — уточняется в обращении.

При этом сотрудникам Института непонятна позиция и. о. Минздрава Ульяны Супрун. По их мнению, своими заявлениями она унизила "честь и достоиство, деловую репутацию сотрудников и учреждения в целом".

Указано, что колектив Института благодаря слаженности своих действий смог противостоять дестабилизациии, направленной на срыв выборов директор учреждения.

При этом сотрудники обеспокоены информацией о подготовке новых провокаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря Тодуров заявил, что активисты в масках ворвались в учреждение с холодным оружием и угрожали ему. Это произошло после того, как девушка начала снимать на камеру его тренинг.

При этом Ульяна Супрун, говоря о ЧП, утверждает, что Тодуров якобы использовал персонал, чтобы остаться руководителем после выборов.

Журналист Дмитрий Гордон в видеообращении призвал прекратить "издевательством над выдающимся кардиохирургом".