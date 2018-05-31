Скандал с ж*дами: в МИД наказали консула-антисемита

Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца, который попал в скандал из-за антисемитских высказываний в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, он нарушил присягу государственного служащего.

"Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины считает, что действия В.И.Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы. Приказ об увольнении В.И.Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 г.", - сказано в сообщении.

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Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования передадут для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Василий Марушинец

Как сообщал OBOZREVATEL, ророссийский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марушинец разместил в Facebook антисемитские публикации. 15 мая Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что консула отзывают для выяснения обстоятельств.

Скандал с антисемитскими высказываниями вызвал огромный резонанс в обществе. Украинский журналист Дмитрий Гордон упрекнул Марушинеца за его действия, отметив, что дипломат должен был понимать, к чему это приведет.

В свою очередь, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал Марущинца "негодяем".