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7 ноября • обновлено в 12:22
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"Урезоньте западенцев!" Скабеева устроила скандал в эфире из-за Бандеры

2.4т Читать материал на украинском

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за памятников лидерам ОУН и УПА в Украине.

На передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" она обвинила в "нацификации" жителей западных регионов чужой ей страны и потребовала усмирить их (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"У вас в Украине 44 монумента и памятника Бандере, 13 – Роману Шухевичу, 500 – УПАшникам! И вы говорите, что это не есть ваша украинская политика?! Если вам западенцы мешают, ну, урезоньте их! Если большинство украинцев не поддерживают такую политику, связанную с нацификацией, поставьте их на место!" – раскричалась скандальная фанатка путинской агрессии против Украины.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Ольга Скабеева Степан Бандера Роман Шухевич
Место
Россия
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Мил Мил
Мил Мил
Сливной бачок...иди на х...ты мразь будешь нам указывать что и как....без вас разберемся!
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