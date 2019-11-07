"Урезоньте западенцев!" Скабеева устроила скандал в эфире из-за Бандеры

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за памятников лидерам ОУН и УПА в Украине.

На передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" она обвинила в "нацификации" жителей западных регионов чужой ей страны и потребовала усмирить их (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"У вас в Украине 44 монумента и памятника Бандере, 13 – Роману Шухевичу, 500 – УПАшникам! И вы говорите, что это не есть ваша украинская политика?! Если вам западенцы мешают, ну, урезоньте их! Если большинство украинцев не поддерживают такую политику, связанную с нацификацией, поставьте их на место!" – раскричалась скандальная фанатка путинской агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Скабеева выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

Также она взорвалась возмущениями из-за показа в Берлине хип-хоп спектакля о лидере ОУН Степане Бандере.

Кроме того, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и Скабеева бурно отреагировали на креативные подарки для женщин-бойцов ВСУ к 8 Марта. Речь идет о наборах сгущенки, на этикетках которой изобразили портреты известных украинских националисток.

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