Сигнал оккупантам: для ВСУ разработали мощный ракетный комплекс

Стало известно, что украинская армия получит ракетный комплекс "Ольха" в середине 2019 года.

На Правительственном портале отметили, что он уже взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство.

"Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новую украинское вооружение, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о проекте "Ольха" заявил 27 января 2016 года президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Комплекс "Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, запускаемую из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч".