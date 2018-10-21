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Сигнал оккупантам: для ВСУ разработали мощный ракетный комплекс

9.8тЧитать материал на украинском

Стало известно, что украинская армия получит ракетный комплекс "Ольха" в середине 2019 года.

На Правительственном портале отметили, что он уже взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство.

"Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новую украинское вооружение, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Сигнал оккупантам: для ВСУ разработали мощный ракетный комплекс

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Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о проекте "Ольха" заявил 27 января 2016 года президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Комплекс "Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, запускаемую из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Ольха
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Самый главный ракетчик у рагулей,пастор ""куринная жопка"",предлагаю Вольху переименовать в Баптист-1. А Х-35 который у вас Нептун в Гузка-2.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Старая советская разработка комплекса "Смерч" и новые хохляцкие ракеты, способные пролететь лишь половину дальности советских ракет. Вранье мощное.
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6
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Бешенство Матки, в Броварах так не думают.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Русский Солдат, и пусть эта мысль греет ту вату, на чью голову оно будет прилетать
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Мощный..это да..молот подтверждает.
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