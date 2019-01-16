''Сидит на шее у бабушки'': военного прокурора уличили в коррупции

Военный прокурор Виталий Опанасенко прописанный в небольшой квартире, но при этом фактически проживает в особняке под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. Он отметил, что особняк, как и дорогой автомобиль Infiniti FX37s, который по документам принадлежит бабушке Опанасенко Екатерине Вербило.

"В декларации указано, что он проживает вместе с бабушкой и мамкой в ​​квартире общей площадью 60,51 м2, хотя 83-летняя бабушка имеет собственное имение общей площадью 323,8 м2 под Киевом, а именно в селе Вита-Почтовая, улица Вишневая, 27. Дом расположен в красивом месте. Длинный трехметровый забор отделяет дом от леса", – рассказал он.

Журналист добавил, что около дома расположено оборудование, которое не особо подходит для жизни пенсионерки.

"На фото, где изображен забор в кадр не попали турник и брусья. Это есть подтверждением того, что бабушка ведет активно-спортивный образ жизни. На огромном дворе также расположены баскетбольный щит и двое ворот для мини футбола. То есть, можно сделать вывод, что военный прокурор Виталька Опанасенко сидит на шее у своей 83-летней бабушки Кати", – подчеркнул Крутчак.

Журналист добавил, что данным фактом должно заняться НАБУ.

Военный прокурор Виталий Опанасенко Facebook

Особняк под Киевом Facebook

Особняк под Киевом Facebook

Особняк под Киевом Facebook

Особняк под Киевом Facebook

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