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Сидела в подвале: экстрасенсы пролили свет на гибель Даши Лукьяненко

79.7тЧитать материал на украинском

В поисках пропавшей на Одесщине 11-летней Даши Лукьяненко, которую нашли мертвой в соседнем дворе, принимали активное участие гадалки и экстрасенсы.

Примечательно, что по их словам, девочка была жива и якобы находилась в подвале. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

"Мы два года помогаем искать людей, но, может, если гадалки в чем-то и помогают людям по жизни, то на практике ни одна гадалка мира не дала даже наводку, что с пропавшим человеком. Они что-то и видят, но не то. Местная полиция первые три дня вся была в гадалках, им все звонили, подсказывали, но как по мне, такое только отвлекает от самой ситуации", – рассказала координатор поисковой группы "Маяк" Алина Литвин.

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Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

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Так, волонтер отметила, что при опросе свидетелей она услышала информацию о том, что ребенок якобы сидит в подвале дома, который ранее осматривала полиция.

"Оказалось, что какая-то гадалка позвонила родным и дала такую наводку. А в этих подвалах бывали не только мы, но и полиция", – с недоумением поделилась она.

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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