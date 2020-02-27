От легких ничего не осталось: в Днепре женщина скончалась от пневмонии

Смертельный китайский вирус все ближе подбирается к Украине. Власти рапортуют о готовности встретить инфекцию. Однако в стране уже несколько месяцев гуляет опасный грипп. А врачи не в состоянии вовремя определить его и в результате умирают молодые украинцы. Трагедия в Днепре – тому доказательство.

Жительница Днепра, 44-летняя Анна Литвиненко обратилась в больницу с жалобой на высокую температуру и затрудненное дыхание. Медики назначили ей амбулаторное лечение. Впоследствии состояние женщины ухудшилось и на шестой день она скончалась. Причина – пневмония.

Родственники погибшей считают, что Анна стала жертвой врачебной халатности.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Погибшая Анна Литвиненко Facebook Ольги Чернявской

Главное:

10 и 11 февраля Анна Литвиненко обращалась в скорую помощь частной клиники и в саму клинику. Жаловалась на температуру, затрудненное дыхания. Но ее не госпитализировали.

14 февраля состояние женщины ухудшилось настолько, что ее положили в стационар. Затем была реанимация и перевод в другую клинику. Анна скончалась 16 февраля.

"От легких ничего не осталось"

Подробнее о трагедии с Анной Литвиненко OBOZREVATEL рассказала ее родная сестра Алена.

Она сообщила, что первым заболел муж Анны. Он занялся самолечением и вскоре поправился. Затем стало плохо Анне, которая обратилась за помощью в скорую частной клиники. У нее была температура 38,8, озноб, тяжесть дыхания. Медики поставили диагноз ОРВИ.

"Врачи рекомендовали ей пройти тест на грипп, который они с собой не привезли. И они знали, что в аптеках города тестов на грипп нет!" – рассказала OBOZREVATEL сестра погибшей.

В медучреждении женщине также поставили диагноз ОРВИ Facebook Ольги Чернявской

Алена считает, что медики обязаны были назначить противовирусное широкого спектра действия.

"Но вместо этого назначили антибиотик, помогающий от гриппа "А", который в 2020 году практически не встречается. Также сестре рекомендовали обратиться к терапевту", – отметила женщина.

Анна действительно на следующий день обратилась к терапевту в ту же частную клинику. Врач измерил температуру. Она была 39,9 градусов. Но, по словам Алены, ее сестру не госпитализировали, а назначили и прокапали капельницей другой антибиотик. Затем отпустили домой и попросили явиться 14 февраля.

"Когда сестра пришла 14-го, ей сделали компьютерную томографию. Диагноз – двухсторонняя пневмония. При этом медики не сообщили, что от легких пациентки практически ничего не осталось, продолжая спокойно ее "лечить", – отметила Алена Литвиненко.

Анна Литвиненко Facebook Ольги Чернявской

"Игра" с документами

По словам Алены, ее сестру поместили в реанимацию этой же частной клиники. Через некоторое время перевели в реанимацию 16-й городской клинической больницы, где пациентка скончалась.

Родственники считают, что Анну "спихнули умирать в другую больницу, чтобы не фиксировать факт смерти".

Эти подозрения начали возникать после того, как врачи частной клиники через несколько дней после смерти отказались выдать документы касательно пребывания пациентки в клинике. Мнение родственников – причиной смерти Анны Литвиненко стала врачебная халатность.

На сегодняшний день родные погибшей собирают документы, чтобы добиться наказания виновных.

В графе "причина смерти" указано: легочно-сердечная недостаточность, пневмония Facebook Ольги Чернявской

Комментарий чиновников

В пресс-службе Днепропетровского горсовета OBOZREVATEL сообщили, что у погибшей была двухсторонняя пневмония. "Также у женщины было много хронических заболеваний. С коронавирусом ее гибель никак не связана", – сообщили в пресс-службе.

Легкие поражаются молниеносно

Пневмония или воспаление легких – опасное инфекционное заболевание, которое еще называют "болезнью сниженного иммунитета". Об этом OBOZREVATEL рассказал врач-эксперт Виктор Литвиненко.

"Болезнь поражает легкие молниеносно, быстро развивается, и человек буквально сгорает изнутри. Пациентам не всегда можно помочь, даже если обратились они за медицинской помощью вовремя. На протяжении 2-3 дней в организме происходят необратимые процессы", – отметил он.

Литвиненко добавил, что пациентку нужно было сразу госпитализировать. "Но её лечили амбулаторно, как и всех, по протоколам. В ее ситуации протокол был противопоказан", – уточнил он.

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