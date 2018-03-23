УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Журналист "Обозревателя"Все статьи автора

Россия получит свой Нюрнберг – Кабакаев

1.8тЧитать новость на украинском

Как Украина готовится к предстоящим международным судам над Россией? Какие шансы есть на получение репараций за ущерб, нанесенный нам аннексией Крыма и войной на Донбассе?

Об этом, а также о российских информационно-психологических операциях на нашей территории и роли волонтеров в противодействии РФ во второй части интервью "Обозревателю" рассказал координатор общественного проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

Первую часть интервью читайте здесь .

- Существует мнение, что волонтеры сейчас не так сильно нужны, как это было в 2014 году. Что думаешь?

- Перед страной ежегодно появляются новые вызовы, которые заставляют нас иначе действовать. Не могу сказать, что что-то отпало и не нужно. Просто какие-то вещи сейчас менее актуальны. Меняются приоритеты.

Літера

Ты не найдешь ни одного чиновника, который бы когда-то сказал о том, что волонтеры уже не нужны. Как-то президент что-то не так в сторону волонтеров заявил – и уже через час-два объяснил, что его не так поняли.

Если даже президент государства имеет силу исправиться, то это свидетельствует об очень высоком уровне доверия. И это очень хорошо. По результатам последних социологических исследований, волонтерам доверяют более 70% граждан. По сравнению с уровнем доверия к власти – это космос!

Первые лица в государстве никогда ни мне, ни моим товарищам не говорили, что то, что мы делаем – не нужно. Вопрос – на каком уровне ты работаешь, какую работу выполняешь и каким направлением занимаешься.

Например, возить вещи для бойцов сейчас уже не актуально. Но качественное обмундирование для спецназа - до сих пор важно.

- А как насчет "СтопТеррора"? Как новые вызовы скорректировали вашу работу?

- Наш проект в разведке два-три года был очень нужен. А сейчас, когда стабилизировались штабы, когда уже наработана база, когда понятны уже все шаги и действия – потребность в такой работе уменьшилась. Но это не значит, что она не нужна вообще.

Бойцы 3 полка ССО

Facebook

Коммуникация и взаимодействие между гражданским обществом и государством в целом, или же силовыми структурами в частности, происходит во всех цивилизованных странах. И Украина тоже должна перейти от КГБшных методов запугивания к нормальным отношениям.

Как это сделали мы, взявшись помогать государству в сохранении территориальной целостности. Мы зарегистрировали свою юридическую организацию "Безопасность и взаимодействие в Украине". И к предыдущим направлений работы добавили новые.

Читайте также:
Конец России близок – волонтер из США

- Интересно. Какие же?

- В дополнение к созданию базы коллаборационистов, сепаратистов и кадровых российских военных мы взялись за сбор доказательств для международных судов. И в информационной сфере нужно работать, потому что россияне у нас проводят информационно-психологические операции, а мы должны контратаковать. Это очень важно.

- А государство здесь проседает, да?

- Проседает. Как и гражданское общество.

Это стратегические вещи, новые вызовы, против которых Украина должна выстраивать стратегию защиты. Потому что война реальная начиналась с информационной войны.

Где-то за полгода до аннексии Крыма и оккупации Донбасса, до начала боев на востоке Россия осуществила первые агрессивные шаги по зомбированию и взвинчиванию населения. Тогда начался массированный вброс мемов об Украине, что здесь полно "фашистов", "бандеровцев", "укропов", что "хунта захватила власть".

Эти мемы Россия раскручивала на своих федеральных каналах, которые подчиняются власти и помогают ФСБ проводить информационно-психологические операции за пределами РФ.

Эти ИПсО и привели к тому, что мы имеем сейчас. Потому что тогда мы не знали, как им противодействовать.

То, что делала Россия по отношению к Украине все годы нашей независимости, называется гуманитарной агрессией

Перед началом войны она просто перешла в активную фазу.

Гуманитарная агрессия России делится на три направления: уничтожение украинского языка, искривление истории и искажение фактов, и непосредственно проведение информационно-психологических операций. И они предшествуют началу активных боевых действий с привлечением военных.

Поэтому мы должны научиться противодействовать гуманитарной агрессии. И гражданское общество, и государство на уровне всех служб и ветвей власти. Чтобы больше никогда в жизни не допустить повторения того, что произошло. Быть готовыми и знать, как на это реагировать.

Читайте также:
Террористы предлагали нам стрелять в побратимов – экс-пленный танкист

- А с международными судами? Есть уже какие-то результаты работы в этом направлении?

- Первые пакеты документов мы вместе с государством уже передали в международные суды. Сейчас мы являемся единственным официальным партнером государства в этом направлении, о чем подписали соответствующие меморандумы. И уже подаем в международные суды.

Их три: Международный суд по правам человека, Международный уголовный суд и Международный суд справедливости ООН.

- Собираете доказательства присутствия российских военных и наемников, финансирование Россией террористических группировок на Донбассе, да?

- Да. Но хочу подчеркнуть: там нет террористических организаций. Там есть регулярные и иррегулярные подразделения РФ, если брать военное направление. Есть комбатанты. И гражданские администрации, подчиненные РФ, с руководителями этих российских администраций на оккупированных территориях – типа Захарченко.

Кремль поставил в оккупированных районах Донбасса собственных марионеток

Facebook

Но нельзя говорить о террористах – там все и вся подчиняется РФ. И это отражено наконец в недавно принятом законе по Донбассу.

Есть случаи, которые Украина хочет классифицировать как террористические акты: обстрел Мариуполя с "Градов", например, сбивание "Boeing" МН17. Но я убежден, что это не теракты, а военные преступления, преступления против человечности, совершенные Россией или иррегулярными подразделениями РФ.

И во всех международных судах, и на трибунале, если он будет создан, полную ответственность за них должна нести именно Россия. Потому что она это спонсировала, она заводила своих военных, своих руководителей, наемников, кураторов и спецназовцев. Поэтому она единственная ответственна за все преступления, которые были совершены.

Руководитель украинской делегации в Международном суде ООН в Гааге по делу "Украина против РФ" Лана Зеркаль

Facebook

Сейчас мы подаем во все три международных суда. Доказывать будем как военные преступления, преступления против человечности и агрессию РФ, так и так называемый эффективный контроль.

- Словосочетание, которое на многих людей в настоящее время действует, как красная тряпка...

- Потому что понятие "эффективный контроль" был опошлено многими политиками. Это правда. Потому что люди невежественны и несут то, чего не понимают. А достаточно же просто открыть и почитать статьи ООН – и окажется, что оккупации без эффективного контроля не бывает.

Читайте также:
Россия должна исчезнуть и с карты мира, и из сознания – легендарный комбат

Люди, ну это же не мы законы международные писали и терминологию придумывали! И прежде чем возмущаться, может стоило бы разобраться, как работает международное законодательство?

Часто говорят: у нас нет войны. Так это ложь. Война есть. И в новом законе написано, что есть агрессия, есть оккупация. А крики о том, что в законе должно быть написано именно "война" – это не что иное, как популизм. На международном "языке" агрессия = война, а оккупация – это следствие войны.

Поэтому нашим политикам я бы советовал изучить терминологию, бороться с собственной безграмотностью и прекратить сознательно или бессознательно манипулировать людьми, которые в этом не разбираются (да и не должны).

Теперь у нас на законодательном уровне прописано, что Россия - агрессор, что есть оккупация и аннексия. Что есть война.

И теперь в международных судах мы должны это доказать. И предоставить доказательства военных преступлений, агрессии и преступлений против человечности. А самое важное –создать комиссию, которая бы сделала консолидированную претензию к РФ от государства Украина.

Потому что международные суды – это одно направление, а репарации, которые будет выплачивать Россия и доказательства ее преступлений - немного другое.

- Есть ли у нас шансы, что мы сможем добиться решений в нашу пользу в международных инстанциях? Что Россия будет выплачивать репарации?

- Международные инстанции что-то выплачивать Россию не заставят. Они констатируют те или иные вещи.

А по репарациям, то если посмотреть на Нюрнбергский процесс, каждое государство после завершения Второй мировой подавало иски к Германии. Мы должны сделать так же с Россией.

И в нашем иске должны быть изложена не только хронология событий, время совершения того или иного преступления, их доказательства, когда началась агрессия и как Россия вела информационную войну. Там должны быть просчитан ущерб, который вследствие этого всего понесла Украины. И указано, что мы хотим в качестве компенсации в денежном или ином эквиваленте.

Читайте также:
Война могла бы закончиться через три дня – экс-пленный танкист

Создание такой комиссии прописано в новом законе по Донбассу – и теперь полностью лежит на плечах нашей исполнительной и политической власти.

По доказательной базе, которая будет перенаправлена ​​в эту комиссию, уже наработан нарратив. Потому что Минюст и МИД уже подают иски в международные суды и имеют ту часть доказательной базы, с которой они идут туда.

- Какова ситуация с доказательной базой сейчас?

- Доказательная база создавалась на моих глазах все эти годы. Прокуратурой, МВД, пограничниками, СБУ, ребятами из Вооруженных сил. Броники, каски и сухпайки российского производства, пленные, какие-то документы, российское оружие (автоматы, пулеметы, снайперские винтовки) или подбитые российские танки – это все элементы доказательной базы.

Другая часть – это показания свидетелей, которые были непосредственно на оккупированных территориях, которые теперь могут использоваться в международных судах или уголовных процессах в Украине. Кто-то из свидетелей может выступить, а у кого могут быть и доказательства какие-то.

А наш профиль – сбор информации из открытых источников. Она тоже может и должна использоваться в качестве доказательств.

В мире то, чем мы занимаемся, называют OSINT, Open source intelligence.

В открытых источниках можно собрать по некоторым направлениям от 40 до 90% информации

- В чем подобная разведка эффективна?

- Мы много сделали для воспроизведения хронологии событий. Собрали кучу информации по созданию "народных республик", их финансированию, начиная с 2014 года. Кто всем руководил, какая техника у них была, какие населенные пункты захватывали, кто какие комментарии давал на видео, кто кому подчинялся, откуда и как шло снабжение, где какое подразделение располагалось и какой количественный состав имело...

Количество кадровых военных на Донбассе достигает 8 тысяч человек

Facebook

Мы очень много знаем о том, что на самом деле происходило на Донбассе с 2014 года и до сих пор. Каждая бригада, каждое подразделение расписаны по хронологии, день за днем, месяц за месяцем. Это титанический труд, который мы делали годами. Теперь мы это все структурируем и дополняем.

Всего у нас десять основных направлений. Начиная от военных регулярных подразделений РФ, данные которых с доказательствами принадлежности к тому или иному подразделению и "откомандирования" в Украину мы находили, в частности, в соцсетях. И до иррегулярных подразделений: "казачков", частных военных компаний, батальонов и бригад, созданных на оккупированных территориях.

Кроме кадровых военных РФ на Донбасс приезжают еще и наемники

Facebook

Также это вопрос финансирования. Вопрос политических образований, всех этих Захарченко с Плотницким и остальными. Они тоже несут часть ответственности за все, что происходит. И это тоже доказательства того, что Россия все создала.

Отдельно работаем над сбором доказательств о подготовке непосредственно на территории России людей с оккупированных территорий или с РФ. Они проходили обучающие семинары в Москве, Ростове-на-Дону или подготовительных лагерях – и уже потом ехали воевать против Украины в Луганскую и Донецкую область.

Cемен Кабакаев и Мирослав Гай

Facebook

- Действительно ли "добровольцев" сначала вербовали через российские военкоматы?

- И да, и нет. В 2014-м вербовки как таковой не было – люди сами шли. Потому что хотели ехать и убивать "укропов".

А вот с 2015-го российские военкоматы стали в некотором роде рекрутинговыми центрами, через которые действительно привлекались те, кто хотел ехать на Донбасс. А кадровых военных отправляли отдельными приказами.

Попасть в "ополчение" можно было также через тренировочные лагеря в Ростовской области. Или через частные военные компании, которые стали своеобразными буферами между оккупированными украинскими территориями, Россией и лагерями, где проходили обучающие семинары. Они также помогали привлекать людей.

Заключительную часть интервью читайте в ближайшее время.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбасі" на Обозревателе.

Автор
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Темы
АТО на ДонбасіВойна на ДонбассеЭксклюзив
Персона
Семен Кабакаев
Место
Украина
Объекты
волонтерствоИнформационное сопротивлениевойнаМеждународный суд ООНМеждународный уголовный суд в Гааге
Поделиться в Facebook

Наши блоги