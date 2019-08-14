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Сдают позиции ВСУ: стало известно о подлости украинцев на Донбассе

1.8т Читать материал на украинском

Вблизи поселка Катериновка в Луганской области местные жители сдают террористам позиции бойцов ВСУ.

Как передает ТСН, жители передают оккупантам соответствующие сигналы, после чего по украинским военным следуют прицельные удары.

Позиции ВСУ находятся как раз за поселком, но несмотря на это террористы также обстреливают дома местных жителей.

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Когда идет обстрел, то местные включают фонари, обозначающие позиции, и тогда обстрел идет чисто по нашим позициям", - рассказал боец с позывным "Нурим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области к пяти годам лишения свободы приговорили женщину, которая передавала террористам "ЛНР" данные о ВСУ.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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коршун федот
коршун федот
Якы ж це українці? Це заїжджа мокшва.СрусскагАвАрящєє насєлєніє.
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Эти местные - истинные герои украины
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