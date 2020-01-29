Сдал Россию с потрохами: СБУ вывезла из "ДНР" "экс-министра"

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывезла на территорию, подконтрольную Киеву, одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Чиновник" регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "ДНР". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости)
"Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию", – отметили в спецслужбе.
После вывода из "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБУ, где сообщил об участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".
"Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. "Экс-министр" также заявил о причастности госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советников" в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспубликы", – отметили в СБУ.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 27 января, в зоне Операции Объединенных сил украинские разведчики взяли в плен раненого террориста "ДНР". Его бросили другие члены диверсионной группы после взрыва на мине, которую установили сами же оккупанты.
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