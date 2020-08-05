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СБУ задержала пулеметчика "Востока", участвовавшего в захвате ДАП

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,3 т.
СБУ задержала пулеметчика 'Востока'

СБУ задержала пулеметчика "Востока".

Служба безопасности Украины задержала пулеметчика незаконных вооруженных формирований, который воевал против украинских военнослужащих на Донбассе.

Как отмечается на сайте СБУ, с 2014 года он был в составе так называемого батальона "Восток" и принимал участие в боях в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

В 2015 году боевик покинул группировку и выехал в Россию, где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали его после того, как он прибыл на подконтрольную Украине территорию.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала в Северодонецке бывшего украинского чиновника, который является одним из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР".

УкраинаВойна на ДонбассеСлужба безопасности Украины
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