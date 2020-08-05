СБУ задержала пулеметчика "Востока", участвовавшего в захвате ДАП

Служба безопасности Украины задержала пулеметчика незаконных вооруженных формирований, который воевал против украинских военнослужащих на Донбассе.

Как отмечается на сайте СБУ, с 2014 года он был в составе так называемого батальона "Восток" и принимал участие в боях в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

В 2015 году боевик покинул группировку и выехал в Россию, где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали его после того, как он прибыл на подконтрольную Украине территорию.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.

СБУ задержала пулеметчика "Востока"

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала в Северодонецке бывшего украинского чиновника, который является одним из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР".