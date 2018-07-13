МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

СБУ заблокирует в Украине 180 сайтов: полный список

1.6тЧитать новость на украинском

Служба безопасности Украины начала рассылать украинским провайдерам предписание, которое предусматривает требование отключить доступ более, чем 180 сайтов.

Об этом пишет UBR, опубликовав соответствующий документ.

Также издание отмечает, что большинство провайдеров собираются исполнить данное предписание спецслужбы.

Новости
“Диктаторский” закон о блокировке сайтов в Украине: когда проголосуют и что изменят

В списке преимущественно собраны российские ресурсы.

Отметим, что предписание подписано начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Александром Климчуком еще 30 мая.

Напомним, ранее в Верховную Раду был внесен скандальный законопроект №6688 о временной блокировке информационных ресурсов, который сравнили с диктаторскими законами от 16 января 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Самарский Валера
Самарский Валера
Их ещё колючей проволокой надо обнести,где то это уже было....
Ответить
0
0
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Охота поржать, расскажите про свободу слова в/на, это уже проходили: свинофюрер запретил Яндекс одноклассники вконтакте, так свидомых оттуда не выгонишь
Ответить
0
0
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Рябинин Владимир, пупкин тебя дрючит во все щели уже 20 лет и еще будет дрючить столько сколько захочет. а ты вместо благодарности царю почему-то лазишь по чужим сайтам. не хорошо, холоп
Ответить
0
0

Наши блоги