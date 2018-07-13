СБУ заблокирует в Украине 180 сайтов: полный список

Служба безопасности Украины начала рассылать украинским провайдерам предписание, которое предусматривает требование отключить доступ более, чем 180 сайтов.

Об этом пишет UBR, опубликовав соответствующий документ.

Также издание отмечает, что большинство провайдеров собираются исполнить данное предписание спецслужбы.

В списке преимущественно собраны российские ресурсы.

Отметим, что предписание подписано начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Александром Климчуком еще 30 мая.

Напомним, ранее в Верховную Раду был внесен скандальный законопроект №6688 о временной блокировке информационных ресурсов, который сравнили с диктаторскими законами от 16 января 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты.