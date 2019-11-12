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12 ноября • обновлено в 14:22
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"Б*ндеровцы травят еврея!" Соловьев взорвался гневом из-за дел СБУ

1.8т
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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на новость о том, что СБУ возбудила против него два дела.

В комментарии российскому изданию "360" он заявил, что якобы не удивлен ситуацией и не видит ничего нового в действиях Украины.

"Не возбудили пока. Там написано, что проводится проверка. Там написано, что СБУ проводит проверку. Ну а что с них взять. Наверно, заведут. Это же неудивительно, когда "нацисты" и "бандеровцы" пытаются травить еврея. Это абсолютно в логике "бандеровского" государства", – огрызнулся украинофоб.

Более того, он цинично заявил, что начатое расследование СБУ якобы показывает отношение Украины к свободе слова и праву журналиста на высказывание своей точки зрения.

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"Б*ндеровцы и нац*сты": Соловьев сделал странное заявление о любви к Украине

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Анекдот состоит в том, что заявление подал некто Гончаренко, который с радостью рассказывал, как они пошли и сожгли в Одессе палаточный лагерь. То есть один из карателей Одессы, один из убийц, которые себя проявили в Одессе. Вот он радостно что-то там подал. Чему удивляться?" – не унимался Соловьев.

Подытоживая, он самоуверенно заявил, что дела СБУ против него якобы не увенчаются с успехом, и неуместно сравнил себя с известным советским диктором Юрием Левитаном.

"Вот представьте, нацистская Германия возбуждает уголовное дело против Левитана. Ну и? Я ни в коей мере не сравниваю себя с Левитаном, а вот этим ребятам есть о чем подумать", – едко высказался главный пропагандист путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ открыла два уголовных производства против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Заявление в ведомство подал народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Служба безопасности Украины
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