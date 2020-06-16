Сбившая насмерть 6 человек Зайцева загорает на солнышке "за решеткой". Фото, эксклюзив
Алена Зайцева после смертельного ДТП в Харькове была приговорена к 10 годам лишения свободы
Она отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области
Осужденные сфотографировали "мажорку" и заявили, что у нее особые условия
Начальник исправцентра Инна Мицюк рассказала о том, что произошло
Алена Зайцева ДТП Харьков
Алену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, сфотографировали загорающей в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области.
Ее фото опубликовала на своей странице в Facebook Александра Заграничная. Она утверждает, что руководство исправительного центра "ублажает мажорок".
Александра Заграничная утверждает, что руководство исправительного центра "ублажает мажорок"
"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег", - написала Заграничная.
Алена Зайцева загорает в Покровском исправительном центре
Заграничная выложила фото не только, предположительно, Зайцевой, но и других осужденных женщин, которые в это время работают.
Осужденные в ПИК №79
Достоверность этих фото OBOZREVATEL подтвердила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.
Она сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИК №79 в Днепропетровской области и объяснила, почему такое оказалось возможным.
"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных (к ограничению свободы – прим.). Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – рассказала Мицюк.
По ее словам, эта категория осужденных не имеют права свободно передвигаться по учреждению – это законодательно запрещено.
"Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильники, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – добавила начальник исправительного центра.
В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше "возможностей". Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.
Инна Мицюк рассказала еще об одном отличии в отбытии наказания этих двух категорий.
"По закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот отбывающие наказание лишения свободы, этого делать не обязаны. Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", – рассказала начальник исправцентра.
Почему сейчас Зайцева "загорает", чем она занималась во время карантина, и в чем причина разгоревшегося скандала – читайте 17 июня в эксклюзивном материале на OBOZREVATEL.
Страшное ДТП в Харькове унесло 6 жизней
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.
За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она была студенткой третьего курса Харьковского национального университета.
Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.
3 апреля 2020 г. Верховный Суд поставил точку в этом резонансном деле: Зайцева и Дронов будут отбывать полный срок наказания.