''Сбежит из Украины'': в деле Зайцевой подметили ''лазейку''

Защита обвиняемой в ДТП на Сумской в Харькове, в котором ровно год назад погибли шестеро человек, Елены Зайцевой добивается ее обследования в больнице, откуда она может сбежать.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL со ссылкой на пострадавших и их родственников. В частности, как стало известно, адвокаты требуют сделать подозреваемой УЗИ в одном из лечебных заведений.
"Родные погибших опасаются: если обвиняемая окажется вне СИЗО, она легко сможет исчезнуть. Как это случилось несколько лет назад с киевским мажором Калиновским, который, оказавшись в больнице, бежал за границу", - говорится в статье.
Елена Зайцева
kh.depo.ua
"Сначала она сбежит за границу, а потом, когда пройдет срок давности дела, вернется и будет спокойно тут жить", - заявила жена погибшего в ДТП Александра Евтеева Ксения, которая также пострадала в аварии.
Александр Евтеев, Ксения Евтеева (в центре), Диана Берченко
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.
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