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''Сбежит из Украины'': в деле Зайцевой подметили ''лазейку''

3.6тЧитать материал на украинском

Защита обвиняемой в ДТП на Сумской в Харькове, в котором ровно год назад погибли шестеро человек, Елены Зайцевой добивается ее обследования в больнице, откуда она может сбежать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL со ссылкой на пострадавших и их родственников. В частности, как стало известно, адвокаты требуют сделать подозреваемой УЗИ в одном из лечебных заведений.

"Родные погибших опасаются: если обвиняемая окажется вне СИЗО, она легко сможет исчезнуть. Как это случилось несколько лет назад с киевским мажором Калиновским, который, оказавшись в больнице, бежал за границу", - говорится в статье.

Елена Зайцева

Елена Зайцева

kh.depo.ua

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''Одна мр*зь забрала жизни!'' В деле Зайцевой наметился резкий поворот

"Сначала она сбежит за границу, а потом, когда пройдет срок давности дела, вернется и будет спокойно тут жить", - заявила жена погибшего в ДТП Александра Евтеева Ксения, которая также пострадала в аварии.

''Сбежит из Украины'': в деле Зайцевой подметили ''лазейку''

Александр Евтеев, Ксения Евтеева (в центре), Диана Берченко

Фейсбук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Самое лучшее лечение для Зайцевой лет эдак 8-10 в колонии, авось мозги на место встанут.
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Попович Олег
Попович Олег
Алексей Смирнов, а лучше уложить её в могилку без суда и следствия, прямо в зале суда, это будет самым лучшим и показательным наказанием для этих мажористых тварей, которых и людьми назвать язык не повернётся.
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