''Сбежит из Украины'': в деле Зайцевой подметили ''лазейку''

Защита обвиняемой в ДТП на Сумской в Харькове, в котором ровно год назад погибли шестеро человек, Елены Зайцевой добивается ее обследования в больнице, откуда она может сбежать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL со ссылкой на пострадавших и их родственников. В частности, как стало известно, адвокаты требуют сделать подозреваемой УЗИ в одном из лечебных заведений.

"Родные погибших опасаются: если обвиняемая окажется вне СИЗО, она легко сможет исчезнуть. Как это случилось несколько лет назад с киевским мажором Калиновским, который, оказавшись в больнице, бежал за границу", - говорится в статье.

Елена Зайцева kh.depo.ua

"Сначала она сбежит за границу, а потом, когда пройдет срок давности дела, вернется и будет спокойно тут жить", - заявила жена погибшего в ДТП Александра Евтеева Ксения, которая также пострадала в аварии.

Александр Евтеев, Ксения Евтеева (в центре), Диана Берченко Фейсбук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.