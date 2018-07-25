САП закрыла производство по нардепу "Народного фронта": в НАБУ против

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл 24 июля уголовное производство в отношении народного депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

По данным INSIDER, производство велось по факту невнесения нардепом в декларации сведений о финансовых обязательствах на сумму более 4 млрд гривен. Данную информацию подтвердили журналистам в САП и Национальной антикоррупционном бюро.

"Решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства". Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Поэтому, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать", - сообщили в НАБУ.

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Отмечается, что 5 января 2017 детективы бюро начали расследование касательно недостоверной информации в декларациях нардепа, которые проверялись в течение 2015 и 2016 годов. Согласно собранным данным, Дзензерский не отразил финансовые обязательства. А 4 млрд гривен взымают с него на основании судебных решений.

Денис Дзензерский

В июле 2017 детективы обратились в ГПУ с проектом представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа. Но оно было возвращено на доработку. НАБУ устранило недостатки документа, но прокуроры САП решили закрыть дело из-за противоречивых разъяснений некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений.

Это второе закрытие дела против представителей "Народного фронта" со стороны САП. Ранее к подобному решению прокуроры пришли по отношению к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. 13 июля 2018 НАБУ его обжаловало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Национальное антикоррупционное бюро 31 октября 2017 года провело обыски у Александра Авакова. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

Следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Арсен Аваков назвал уголовное производство политическим, отметив, что дело инспирировано. В результате САП закрыла уголовное дело, а в НАБУ назвали это решение непонятным и непоследовательным.