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САП отказалась открыть дело против Тимошенко: Холодницкий дал объяснение

1.6тЧитать материал на украинском

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась открыть уголовное дело в отношении лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, поскольку не хочет быть "пешкой в политических играх".

Как передает "Новое время", об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, в ведомство которого Генеральной прокуратурой ранее было подано представление на Тимошенко после обращения Центра противодействия коррупции.

"Я не хочу, чтобы правоохранительные органы, тем более новосозданные антикоррупционные, были пешками в чьих-то политических играх. Почему отказался регистрировать дело Тимошенко? ГПК очень прекрасно знает это дело - вот почему они играют в политику, это надо их спросить. Они либо общественные активисты, либо уже скоро превратятся в политическую партию", — заявил Холодницкий.

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По его словам, соответствующие представления поступали в САП также по лидеру партии "Громадянська позиція" Анатолию Гриценко и президенту Петру Порошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале генеральный прокурор Юрий Луценко поручил САП проверить доходы Тимошенко, сославший на подозрения о незаконном обогащении и декларирование недостоверной информации.

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Персоны
Юлия ТимошенкоНазар Холодницкий
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратураГенеральная прокуратура Украины
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Тимоху обратно на нары досиживать.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Этот ген. прокурор пусть сначала в своих карманах пошарит, может там чего найдёт. А перед самыми выборами, понятно, что заказуха. Где он 5 лет был, всех можно было на чистую воду вывести. Или не всех надо????
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