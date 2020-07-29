С начала перемирия на Донбассе в ВСУ нет раненых и погибших, – Хомчак
Хомчак заявил об отсутствии погибших и раненых с начала перемирия на Донбассе. Генштаб ВСУ
С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в Вооруженных силах Украины не было ни одного раненого и погибшего.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 29 июля, об этом заявил на селекторном заседании с главой государства главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон.
Также Хомчак отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.
Как писал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.
28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.