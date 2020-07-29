С начала перемирия на Донбассе в ВСУ нет раненых и погибших, – Хомчак

Хомчак заявил об отсутствии погибших и раненых с начала перемирия на Донбассе. Генштаб ВСУ

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в Вооруженных силах Украины не было ни одного раненого и погибшего.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 29 июля, об этом заявил на селекторном заседании с главой государства главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон.

Также Хомчак отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

Как писал OBOZREVATEL: