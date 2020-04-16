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16 апреля • обновлено в 20:16
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С едой и тестами на коронавирус: стали известны подробности обсервации украинцев, вернувшихся из плена

1.4т
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20 человек, которые перешли на сторону Украины в результате обмена пленными с террористическими "Л/ДНР" , а также 4 человека, отказавшихся быть перемещенными на временно оккупированную территорию, направлены на 14-дневную обсервацию.

Об этом в эфире ObozTV заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, отметив, что территория хорошо охраняется.

"Сегодня (16 апреля, – Ред.) все люди, которые перешли в Украину плюс 4, которые отказались быть перемещенными, направлены для прохождения обсервации на 14 дней в охраняемом месте, с нормальным условиями, с медицинским осмотром, тестированием на коронавирус и обеспечением их потребностей – питание, одежда, средства связи с родственниками", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, почему среди 20 освобожденных украинцев было только 2 военнослужащих, чиновник признал, что террористы крайне неохотно освобождают украинских военных. "Это уже деликатная материя переговоров гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы. Но этапы есть, 10, 20, 30. Всех будем забирать", – подчеркнул он.

Резников также пояснил важность минимального разглашения информации на этапе подготовки к обмену пленными. "Любые переговоры – это торги. Они торгуются, они смотрят, кто ценен, они читают СМИ, читают интернет. Когда ставки растут, это усложняет процесс переговоров", – пояснил он.

"Все переговоры должны быть за закрытой дверью, должно быть доверие к переговорной команде. Если это становится предметом разглашения – публикация списков, обсуждение, тот лучше, тот хуже – это только усложняет работу переговорной команды", – заявил вице-премьер.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 16 апреля, Украина провела обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". По состоянию на 13:00 завершились оба этапа процедуры.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Обмен пленными Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса
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