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4 сентября • обновлено в 16:36
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"Русские стервятники!" Стало известно о новых грабежах на Донбассе

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На оккупированной части Донбасса с подачи РФ и одобрения Кремля началось тотальное разграбление курганов.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал местный житель Фашик Донецкий, отметив, что оккупационные власти назвали это "вахтой памяти".

"Хотя, на самом деле, это информационное прикрытие для черных копателей из РФ, которые приехали за халявными артефактами", - написал он.

Блогер вспомнил о кургане, который находится в Шахтерском районе Донецкой области, он представляет собой останки одного из размытых отрогов Донецкого кряжа, состоит в основном из песчаника, но также в нем попадаются друзы горного хрусталя.

Раскопки кургана

Раскопки кургана

"Новости Донбасса"

"Далее. Саур-Могила. Саурка - это вообще искусственная насыпь, если кто не в курсе. Но! Под ней, под Саур-Могилой, на глубине 4 метров, ученые обнаружили древнее захоронение, под насыпной частью. Захоронение находилось в ящике, которое оказалось археологической находкой срубной культуры", - отметил Фашик Донецкий.

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Он прокомментировал, к чему этот экскурс в историю. "Ответ прост - для понимания, что на оккупированном РФ Донбассе есть где копать еще и есть что грабить. Так называемая "вахта памяти" - это по сути узаконенные черные раскопки с подачи Кремля, это грабеж исторических сокровищ региона белым днем, под соусом - а в Киеве хунта и детей ест", - резюмировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе разразились истерикой за удар ВСУ, оккупационная группировка развернула информационно-психологическую операцию.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бурная у него фантазия!
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые знаете кто самый авторитетный источник на востоке страны? фашик донецкий))
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Таким образом, оскотинившийся русский по кличке фашик донецкий опять размазал свои эротические фантазии
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