"Виноваты ВСУ и США": росСМИ опозорились с фейками о крушении самолета МАУ

Кремлевские пропагандисты устроили целую истерию вокруг трагедии со сбитым украинским лайнером МАУ. Пытаясь опровергнуть причастность Ирана к ракетной атаке, рупоры путинского режима выдвигали самые невероятные версии.

Так, они пытались возложить ответственность за трагедию на США и даже на Вооруженные силы Украины, а также утверждали, что Boeing в принципе не мог быть сбитым ракетой. Скриншоты с доказательствами очередной лжи российской пропаганды появились на Telegram-каналах "Протесты в мире", а также офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

"Уровень российских военных "экспердов" и очередное подтверждение их позорного труда на пропаганду залесья, а не истинная, четкая и разъяснительная позиция", "Сливной бачок в своем репертуаре. Интересно, что она дальше споет? А, точно Америка виновата", "Все, что нужно знать об экспертах Russia Today", "Сохраним для истории", – негодуют в сети.

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, зампредседатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские депутаты осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, но считают, что на такой удар его якобы спровоцировали США.

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