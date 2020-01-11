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11 января • обновлено в 15:27
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"Виноваты ВСУ и США": росСМИ опозорились с фейками о крушении самолета МАУ

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Кремлевские пропагандисты устроили целую истерию вокруг трагедии со сбитым украинским лайнером МАУ. Пытаясь опровергнуть причастность Ирана к ракетной атаке, рупоры путинского режима выдвигали самые невероятные версии.

Так, они пытались возложить ответственность за трагедию на США и даже на Вооруженные силы Украины, а также утверждали, что Boeing в принципе не мог быть сбитым ракетой. Скриншоты с доказательствами очередной лжи российской пропаганды появились на Telegram-каналах "Протесты в мире", а также офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Новости
"Приняли за ракету": КСИР взял ответственность за крушение самолета МАУ

"Уровень российских военных "экспердов" и очередное подтверждение их позорного труда на пропаганду залесья, а не истинная, четкая и разъяснительная позиция", "Сливной бачок в своем репертуаре. Интересно, что она дальше споет? А, точно Америка виновата", "Все, что нужно знать об экспертах Russia Today", "Сохраним для истории", – негодуют в сети.

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Фейки росСМИ о катастрофе борта МАУ

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, зампредседатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские депутаты осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, но считают, что на такой удар его якобы спровоцировали США.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ЁТут можно сказать, что Иран честная страна,и как не хают мусульман-они мужчины.Признали честно свою вину ,извинились,согласны выплатить компенсацию, расходы и наказать виновных.Случайностей в нашей жизни много и все бывает.Жизни не вернуть,погибших не воскресить, людей жалко. Понадобилось всего 3дня,чтоб во всем разобраться.Теперь противовес.Украина.Сбили с у ки ,два самолёта, голову в песок,я не я ,и хата не моя.В 2001 выплатили по 200 000 компенсации жертвам,поувольняли министров,которе было признали вину и отказались юридически признавать вину и оплачивать потерю лайнера.С к от ы.В 2014 вообще спихнүли сначала на ополчение, потом на Россию,потом опять на ополчение..В общем дважды с к о т ы. Жалкая,трусливая страна с жалкими,трусливыми людишками,сжирающими под угрозой свой флаг и зовущие мамку,ҡогда почуят запах мочи
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ВСЁ !!! Понеслось дерьмо по трубам !!! Началась активная перистальтика кишечников Киселёва-Соловьёва-Скабеевой. Сейчас из их прямых кишок полезет правда. Российская правда, истина. И россияне с ужасом узнают о кознях мировой закулисы и агентов госдепа .А так же, о том, что же там было на самом деле ))))))))
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Модераторы обоза не любят правду.
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