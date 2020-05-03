Фрегат Военно-морских сил Украины "Гетьман Сагадачный", исполняя стрельбы в Черном море, заметил танкер России в районе Голицынских газовых месторождений.

Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки. Об этом сообщила телерадиостудия "Бриз" Минобороны. Видео со стрельб было опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В Черном море российский танкер снял флаг Скрин видео

Таким образом, украинский флагман зафиксировал нарушения Россией международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.

Кроме того, украинский фрегат заметил присутствие в регионе разведывательных кораблей РФ.

Отмечается, что в рамках учений экипаж "Гетьмана Сагайдачного" выполнял стрельбы из артиллерийской установки АК-100 и уничтожил условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630.

Впервые за несколько лет фрегат провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Его используют для обеспечения радиоэлектронных помех: они создают так называемые "облака" и сбивают с курса наведенные на корабль ракеты.

Как писал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 3 мая террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

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