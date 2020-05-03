Главная Новости
4 мая • обновлено в 11:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Флагман ВМС засек танкер РФ в Черном море: россияне сняли флаг

37.5т
Читать материал на украинском

Фрегат Военно-морских сил Украины "Гетьман Сагадачный", исполняя стрельбы в Черном море, заметил танкер России в районе Голицынских газовых месторождений.

Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки. Об этом сообщила телерадиостудия "Бриз" Минобороны. Видео со стрельб было опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В Черном море российский танкер снял флаг

В Черном море российский танкер снял флаг

Скрин видео

Таким образом, украинский флагман зафиксировал нарушения Россией международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.

Кроме того, украинский фрегат заметил присутствие в регионе разведывательных кораблей РФ.

Отмечается, что в рамках учений экипаж "Гетьмана Сагайдачного" выполнял стрельбы из артиллерийской установки АК-100 и уничтожил условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630.

Впервые за несколько лет фрегат провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Его используют для обеспечения радиоэлектронных помех: они создают так называемые "облака" и сбивают с курса наведенные на корабль ракеты.

Как писал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 3 мая террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Черное море Военно-морские силы Украины видео
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
19
28
Смешно
70
Интересно
7
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Manfred Anry
Manfred Anry
І що бракує поставити н а,,САГАЙДАЧНИЙ,, Нептун,, та й бодай одного маскаля втопити
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
«Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 3 ответов | показать все
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Shlomo Shtern, шо, мусор - на книги потянуло? Привыкай! Скоро интернет тебя обрежут, будешь копытом страницы листать. И давай к земле привыкай. Пригодится!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Manfred Anry
Manfred Anry
Shlomo Shtern, Єврейчику а звідки у тебе образили стало польським? Подлубався в дупі пальцем, обсмоктав його і так вийшло?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Белый господин
Белый господин
Жаловаться будете? Предлагаю написать в спортлото.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Белый господин, ты не в том положении, жаба, что то там "предлагать"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги