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17 апреля • обновлено в 17:38
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Россия выдала Казахстану одиозного террориста "ДНР" из батальона "Моторолы"

1.1т
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Россия выдала Казахстану террориста Евгения Щербака, который воевал против Украины в составе батальона "Спарта" ликвидированного боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал украинский журналист Денис Казанский. По его словам, после нескольких лет войны в чужой стране гражданин Казахстана решил переехать в страну-агрессор и осел в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако в 2018 году Щербака остановили на улице российские полицейские, проверили его документы, пробили по базе и выяснили, что он находится в розыске в Казахстане. В частности, за участие в иностранных вооруженных конфликтах и за убийства граждан Украины ему грозит от 5 до 9 лет тюрьмы.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Скриншот видео

После этого Щербака задержали, и его судьба решалась несколько лет. Однако в апреле 2020 года Россия все же решила экстрадировать террориста "ДНР" в Казахстан.

"Так что теперь у Евгения Щербака будет много времени подумать о сути того "русского мира", за который он воевал. Его судьба очень поучительна для всех пламенных борцов за "русский мир" и вообще для всех, кто еще верит в какие-то идеалы этого "мира". Есть такая поговорка – Россия бросит тебя всегда. Мы видим очередное подтверждение этой избитой фразы. Любого самого пламенного "патриота" Россия без всякой жалости готова сдать, как только ей это будет выгодно и необходимо", – сделал вывод Казанский.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудники СБУ задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической "ДНР", который участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Оккупант осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцевого, Песков, Спартака, Логвинового та донецкого аэропорта.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Арсений Павлов (Моторола) Денис Казанский
Место
Россия
Тег
террористы "ДНР"
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