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Россия стянула к границе с Украиной военных и технику: подробная карта

2.1тЧитать материал на украинском

Россия стянула к границам с оккупированными территориями "Л/ДНР" и аннексированного Крыма 26 батальонных тактических групп ВС РФ.

Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, отметив, что вооружение находится в непосредственной близости от госграницы.

В частности, на северо-восточном оперативном направлении зафиксировано восемь БТГр; на донецком оперативном направлении – 13 БТГр (плюс 1 и 2 АК "ЛДНР" на оккупированных территориях Донбасса); на крымском оперативном направлении - 5 БТГр.

Информацию по их составу Тымчук опубликовал на схеме. Всего Россия собрала против Украины около 90 тысяч военнослужащих и наемников, 850 танков, свыше 1600 единиц боевых бронированных машин, 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов (на донецком направлении), а также более 200 единиц самолетов и вертолетов.

Россия стянула к границе с Украиной военных и технику: подробная карта
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С моря угрожают 5 подводных лодок, а также около 40 боевых кораблей и катеров. На Приднестровском направлении собраны незначительные силы - 3000 военнослужащих и 35 боевых бронированных машин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику. Вооружение попало на спутниковые снимки.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Богдан Анатольевич
Богдан Анатольевич
Вы правда олигофрены, или вам платят и вам приходится таковымы быть.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Благодаря Тымчуку, хохлы только от одного упоминания об России, начнут сраться и ссаться.
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Круглов Александр
Круглов Александр
вся Украина негодует: когда эта сволочь Путин наконец на них нападет? Чтобы сдаться в русский плен и жрать харчи за русский счет как всегда. Не дождетесь! Жрите печеньки made in USA!
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