Россия применила в Крыму ракетные комплексы С-400: что известно

Российские военные провели в аннексированном Крыму учения по проверке системы противовоздушной обороны.

В этом были задействованы подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и "Панцирь". Об этом 16 марта заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"Экипажи самолетов Су-24, Су-30, вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с разных направлений. В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО", – говорится в сообщении.

Российские военные на учениях в Крыму проверяли систему ПВО

Всего в проверке было задействовано шесть российских самолетов и четыре вертолета. Среди них самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, а также С-400 "Триумф" и "Панцири".

При этом известно, что ранее десантники российской армии отрабатывали рулежку, взлет, управление и посадку Ка-31Р в Крыму, используя радиолокационной станции.

"Следующим этапом подготовки летного состава станет выполнение тренировочных полетов со взлетами и посадками на вертолетную палубу корабля, выполняющего задачи в море, как стоящего якоре, так и на ходу", – сказано в сообщении российского флота.

Отмечается, что на учениях российские военные "осваивают новую технику".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Чита в субботу, 14 марта, боевой вертолет Ми-35 Министерства обороны России непроизвольно дал залп по жилому дому.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!