Россия пошла на новую подлость против Украины на Азове

После прохода украинских кораблей Керченским проливом для формирования новой военно-морской базы флота Россия создает множество провокаций в Азовском море.

Как отмечается в сюжете ТСН, чуть ли не каждый день военные РФ пытаются подойти на своих катерах к украинскому берегу или же начинают "нарезать виражи" вокруг украинских судов.

Отмечается, что за каждым движением россиян в акватории Азова внимательно следят артиллерия и авиация Украины.

"Весь берег был изучен на наличие небезопасных участков. На всех участках создана система инженерных ограждений, кроме постоянного визуального и радиоэлектронного наблюдения", - рассказал один из военных, подчеркивая, что по закону, согласно действующего соглашения, они не имеют права открывать огонь по провокаторам.

Как писал OBOZREVATEL, россияне очень остро отреагировали на продвижение украинских военных кораблей. РосСМИ цитируют громкие заявления "экспертов", пока россияне засыпают новости паническими комментариями.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко дал прогноз по ответу Кремля. Он считает, что таким образом Украина "нанесла серьезный идеологический, пропагандистский удар по Российской Федерации".