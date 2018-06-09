Россия подготовила новый полк для войны на Донбассе

В России готовят новую партию так называемых добровольцев, которых пошлют убивать украинцев на Донбассе.

По данным народного депутата и координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, обучение военных будет проходить все лето.

"В Центре тактической и огневой подготовки "Партизан" (г. Санкт-Петербург, РФ) осуществлен набор и началась подготовка новой партии "добровольцев" для участия в боевых действиях на востоке Украины в составе российских оккупационных войск. Обучение нового набора проходит с 1-го июня и закончится 31 августа", – написал он в Facebook.

Так, военных учат по следующей программе: курс топографии и ориентировки на местности, тактическая медицина, курс выживания, спецкурс "Партизан" по ведению боя в городе и лесу, огневая подготовка с использованием различных видов стрелкового оружия.

"На протяжении последних четырех лет данный центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности. Выпускники центра назначаются на должности командиров ДРГ, выполняют функции инструкторов в составе российских оккупационных войск на Донбассе", – подчеркнул он.

По словам Тымчука, за время существования центра подготовлено более 400 террористов, большинство из которых награждены "медалями" и "орденами" "Л/ДНР".

"Центр зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, 20, тел 89213524578, 89112012177. Его руководителем является гражданин РФ 1978 г.р. Денис Васильев", – резюмировал Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тымчук рассказал, почему Россия готова отказаться от Донбасса.