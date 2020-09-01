Россия перебросила на Донбасс военную технику и снайперов – разведка ВСУ

Разведка узнала, что Россия стянула технику на Донбасс. ua.news

Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает усиливать свои позиции на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, она активно перебрасывает туда значительную часть военной техники и живую силу, сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации защитников, такие действия оккупантов направлены на наращивание боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ, которые контролируются командованием оперативной группировки российских оккупационных войск.

"Через неконтролируемые Украиной участка границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение прошлой недели (24-30 августа. – Ред.) в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили коварные вооруженные провокации.

В частности, их заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

Кроме того, оккупанты доставили на восток до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, а также очередную партию беспилотных летательных аппаратов.

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