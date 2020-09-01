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Россия перебросила на Донбасс военную технику и снайперов – разведка ВСУ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,9 т.
Разведка узнала, что Россия стянула технику на Донбасс

Разведка узнала, что Россия стянула технику на Донбасс. ua.news

Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает усиливать свои позиции на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, она активно перебрасывает туда значительную часть военной техники и живую силу, сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации защитников, такие действия оккупантов направлены на наращивание боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ, которые контролируются командованием оперативной группировки российских оккупационных войск.

"Через неконтролируемые Украиной участка границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение прошлой недели (24-30 августа. – Ред.) в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

  • Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

  • В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили коварные вооруженные провокации.

  • В частности, их заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

  • Кроме того, оккупанты доставили на восток до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, а также очередную партию беспилотных летательных аппаратов.

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