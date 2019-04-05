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Россия перебросила на Донбасс новейшую технику: что происходит

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СБ-341В "Леер-3" .

Об этом сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации за 3 апреля 2019 года. Вооружение было замечено в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

"2 апреля команда СММ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3"), который перевозили на военном грузовике ("КамАЗ-5350") недалеко от р. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508", — говорится в отчете.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Даже если это так..это оборонительное...Где танки...самолеты?
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