Россия может перезапустить план "Новороссия": Чубаров озвучил опасения

Россия может попытаться расширить территорию, которую будет контролировать в Украине для усиления себя в Крыму и закрепления позиций в "Л/ДНР".

Такое заявление сделал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Рефат Чубаров в интервью "Апострофу". Он ответил на вопрос о возможности восстановления в определенном переформатированном варианте проекта "Новороссия".

По словам Чубарова, ему хотелось бы сказать, что в РФ теперь не решатся на то, что пытались реализовать в 2014 году, смотря на то, что украинская армия уже устоялась, а мир пришел в шок из-за агрессивных действий России.

Чубаров рассказал, что Россия может перезапустить план "Новороссия". Иллюстрация

"Но поведение Москвы, особенно в последние недели, по "ДНР-ЛНР" – в частности ультимативные заявления о том, что в случае, если Украина не даст особый статус этим самопровозглашенным образованиям и не обеспечит проведение выборов до передачи контроля над границей с Россией, наводит меня на мысль, что Россия может попытаться фактически расширить территорию, которую они будут контролировать в Украине для усиления себя в Крыму и закрепления своих позиций в "ДНР-ЛНР". А это действительно идет по лекалам "Новороссии", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Чубаров заявлял, что президент России Владимир Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом неподачи воды в оккупированный Крым.

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