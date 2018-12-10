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Открытое военное вторжение России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП

14.3тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины издала информационный буклет, посвященный использованию Россией религиозных структур Московского патриархата и спецслужб РФ в гибридной войне.

Как заявил председатель СБУ Василий Грицак, действия РФ могут стать поводом для открытого военного вторжения, передает пресс-служба ведомства.

"Целенаправленное инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну", – отметил Грицак.

Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП
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Уточняется, что первые два выпуска посвящены террористической деятельности российских спецслужб в Украине и использованию Москвой в гибридной войне религиозных структур.

Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП

"Буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как разоблачены СБ Украины, так и собраны общественными активистами", – рассказали в СБУ.

Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП
Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП
Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП
Угроза открытого вторжения России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ обнародовала доказательства спланированной Россией атаки на корабли Украины в Черном море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Василий Грицак
Место
Украина
Теги
УПЦ МПСлужба безопасности Украины
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Сука, ничего нового! Укросми хули!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Почему ,сука,воскpес,Бабченко?Это делишки Хpиста с Московской Патpиаpхией?Чтоб обосpать СБУ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
А потом окажется,что Васька их сам печатал)СБУ уничтожила себя "делом бабченки и 47ми".Сдается мне,что Вася самый главный агент ФСБ .Там обосраться нужно уметь.З.Ы.У журналиста тоже нашли пачку георгиевских ленточек,пистоль и медаль за Крым.Это пистец какой то)
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