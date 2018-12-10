Открытое военное вторжение России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП

Служба безопасности Украины издала информационный буклет, посвященный использованию Россией религиозных структур Московского патриархата и спецслужб РФ в гибридной войне.

Как заявил председатель СБУ Василий Грицак, действия РФ могут стать поводом для открытого военного вторжения, передает пресс-служба ведомства.

"Целенаправленное инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну", – отметил Грицак.

Уточняется, что первые два выпуска посвящены террористической деятельности российских спецслужб в Украине и использованию Москвой в гибридной войне религиозных структур.

"Буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как разоблачены СБ Украины, так и собраны общественными активистами", – рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ обнародовала доказательства спланированной Россией атаки на корабли Украины в Черном море.