Россия ищет способ уйти с Донбасса, – Кравчук

Руководство Российской Федерации может рассматривать варианты выхода с оккупированного ею Донбасса.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. "Возможно, Россия реально ищет выход из этой ситуации. Шесть лет воевать – это уже очень сложно", – заметил он.

По словам первого президента, агрессия против Украины доставляет Кремлю и России в целом множество проблем, в том числе санкционное давление и международную изоляцию. "Это не будет способствовать дальнейшему развитию России – и экономическому, и социальному, и политическому, и дипломатическому", – убежден он.

Кравчук допустил, что и в руководстве страны, и на уровне общественности и интеллигенции сформировано осознание того, что война в Украине "не добавит России авторитета". "Верю, что в России есть люди, которые думают о будущем", – сказал Кравчук.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предположил, что весь мир подходит к переломному моменту в вопросе войны на Донбассе.