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''Россия их уже не заберет'': стало известно о настроениях в ''Л/ДНР''

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Жители оккупированных районов Донбасса на пятый год войны начинают понимать, что не нужны России. На этом фоне уровень враждебности к Украине у них заметно упал.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Эксперт напомнил, что террористы и их пособники все чаще приходят сдаваться на подконтрольную Украине территорию, пользуясь программой СБУ "Тебя ждут дома".

"Как показывает Служба безопасности Украины, приходят люди просто сдаваться... На оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР" на каждого человека, который служит, давит бесперспективность. Они понимают, что Россия их уже не заберет", - заявил Петренко.

По его словам, "уровень агрессивности, который был в 2014 году, немного спал за счет элементарного общения со своей родней в Украине".

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"Они понимают, что дальнейшее продолжение войны малоперспективно. Во-первых, потому что они не нужны России, во-вторых, потому что никакого фашизма на территории Украины нет", - заключил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт в сфере национальной безопасности Григорий Сытник рассказал, как Россия препятствует вводу на Донбасс международной миротворческой миссии.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ЛНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
На пятый год до тупорылых кацапов начало доходить то, что им говорили в 14-м, дебилы блдь
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Украине лугандоны не нужны! В плен их не брать!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"террористы и их пособники все чаще приходят сдаваться" это какие там "пособники"?
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