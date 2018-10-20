''Россия их уже не заберет'': стало известно о настроениях в ''Л/ДНР''

Жители оккупированных районов Донбасса на пятый год войны начинают понимать, что не нужны России. На этом фоне уровень враждебности к Украине у них заметно упал.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Эксперт напомнил, что террористы и их пособники все чаще приходят сдаваться на подконтрольную Украине территорию, пользуясь программой СБУ "Тебя ждут дома".

"Как показывает Служба безопасности Украины, приходят люди просто сдаваться... На оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР" на каждого человека, который служит, давит бесперспективность. Они понимают, что Россия их уже не заберет", - заявил Петренко.

По его словам, "уровень агрессивности, который был в 2014 году, немного спал за счет элементарного общения со своей родней в Украине".

"Они понимают, что дальнейшее продолжение войны малоперспективно. Во-первых, потому что они не нужны России, во-вторых, потому что никакого фашизма на территории Украины нет", - заключил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт в сфере национальной безопасности Григорий Сытник рассказал, как Россия препятствует вводу на Донбасс международной миротворческой миссии.