В РФ им с легкостью отказывают в предоставлении убежища и задерживают по запросу Интерпола

Иностранные наемники, внявшие призывам российских вербовщиков "защитить мирное население Донбасса от украинских националистов" , расплачиваются за свои преступления. Россия с завидной регулярностью отказывает в предоставлении убежища воевавшим против Украины, задерживает по запросу Интерпола и выдворяет за пределы РФ.

Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Евгений Щербак воевал на стороне России против Украины Коллаж

Недавно мы писали о сербском наемнике Горане Чириче. Ростовский областной суд РФ отказался удовлетворить жалобу относительно его экстрадиции. Не помогли и аргументы, что в Сербии Чирич "может преследоваться за участие в войне на Донбассе". Более того, "гражданство ДНР" для российского суда оказалось "вне закона", и это стало холодным душем для "республиканцев".

Сербский наемник Горан Чирич Коллаж

Такая позиция РФ, как оказалось, не исключение. Но если Горан Чирич еще находится в России (14 июля будет апелляционное рассмотрение), то гражданин Казахстана уже выдворен из РФ и даже осужден.

Бросил семью и отправился на Донбасс

Евгений Щербак спокойно жил в Костанае (Казахстан), а с началом российской агрессии решил с группой "добровольцев" отправиться на Донбасс. Правда, воевать решил на стороне РФ.

Что именно послужило причиной – точно неизвестно, но "сослуживцы" казаха рассказывали, что его бабушка родом из Мариуполя, а дед – из Днепра. Есть и дядя в Киеве, однако тот категорически не принял "русский мир" и идеи "Новороссии", поэтому не общался с племянником.

Жена Щербака погибла в 2014 году в автокастрофе вместе с их ребенком. Произошло это до его отъезда на оккупированный Донбасс или после – неизвестно. Однако у наемника есть еще двое детей – все эти годы они живут с матерью Евгения Щербака в Костанае.

"Стоп" на границе с Россией

В мае 2014 года Евгений Щербак попал в подразделение Александра Беднова ("Бэтмен") с дислокацией в Луганске. Его группировка обвинялась своими же "правоохранителями" в пытках местных жителей и мародерстве.

Из Костаная в Луганск почти 2400 км Google Maps

В 2015 году по неизвестной причине наемник выехал из Луганска в Ростов, однако назад вернуться не смог – не пропустили российские пограничники. Тогда с помощью своих знакомых Щербак заехал на территорию "ДНР" и начал служить в "Спарте" под руководством небезызвестного главаря Арсена Павлова ("Моторола").

Оба "командира" Щербака были ликвидированы: "Бэтмен" – возле Лугутино, "Моторола" – в Донецке Коллаж

Известно, что Щербак воевал против Украины в районе Хрящеватого, Новосветловки, на Бахмутском направлении, в Широкино, Дебальцево и т.д.

В январе 2017 года во время отпуска Щербак опять выехал в РФ, но назад снова не смог заехать – его без объяснения причины не пропустили через границу. Тогда казах отправился в Санкт-Петербург, где жила его тетя. Там он устроился работать в такси.

Розыск по-тихому

За участие в вооруженных конфликтах иностранных государств в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Как о "подвигах" Щербака узнали местные правоохранители — отдельная история, однако в октябре 2016 года наемник был объявлен в розыск. Правда, он сам об этом не знал.

Гражданин Казахстана Евгений Щербак воевал против Украины "СТОП ТЕРРОР"

Попался наемник абсолютно случайно – в сентябре 2018 года в Петербурге его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водителя пробили по базе данных и обнаружили, что он в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана.

Сначала Щербака поместили в изолятор временного содержания, а потом перевели в СИЗО "Кресты". Через месяц после огласки (мол, "обижают ополченца") выпустили и дали направление на оформление документов о временном убежище.

ФСБшник пригрозил отправить в Киев

В Петербурге Щербак этого делать не захотел. Удивительную историю озвучило всего несколько российских СМИ, что вполне объяснимо.

Дело в том, в Центре регистрации граждан Украины, где Щербак оформлял документы, с ним "в грубой форме беседовал человек, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности".

Он спросил Щербака: "Зачем ты приехал в Донбасс?". Тот ответил, что "защищать мирное население". И тогда сотрудник ФСБ назвал его "мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины", и пригрозил, что в следующий раз отправит в Киев или Казахстан.

Перепуганный мужчина сбежал в Челябинскую область к родственникам, устроился там работать на стройку и занялся оформлением документов. Но уже через пару месяцев Щербак был снова задержан полицией – на автобусной остановке по дороге с работы.

Его поместили в изолятор временного содержания для иностранцев. Несколько раз вывозили на казахскую границу, а потом возвращали в ИВС. Депортация задержалась из-за пандемии коронавируса и закрытия границы.

Евгений Щербак "СТОП ТЕРРОР"

Шербак пытался всеми силами остаться в РФ, однако на запросы "ополченца" о предоставлении ему убежища российские "органы" дважды ответили отказом. Примечательна последняя формулировка МВД – из-за отсутствия гуманных причин.

Ответ МВД России датирован 1 апреля 2020 года

Быстрый приговор

11 апреля 2020 года наемник был отправлен в Казахстан. Суд Костаная быстро вынес решение – уже 21 мая его приговорили к 4,5 годам колонии.

В этот же день депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, по сути, признал ответственность России, о чем и написал на своей странице в Facebook.

"Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан" Facebook Сергея Шаргунова

Ситуация кардинально изменилась после зачистки ГРУ

В России действительно не особо озабочены судьбой наемников – сейчас в судах РФ рассматриваются десятки дел о депортации "добровольцев с Донбасса" (о некоторых из них расскажем в следующих публикациях на OBOZREVATEL).

Семен Кабакаев, глава ГО "Безопасность и взаимодействие в Украине", в комментарии OBOZREVATEL рассказал, с чем, по его мнению, связана такая позиция страны-агрессора:

– С 2014 года, когда началась военная агрессия РФ, на стороне иррегулярных подразделений в боевых действиях приняли участие много наемников, добровольцев и других элементов, которые подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины, РФ и международного гуманитарного права. Однако Россия "хорошо" относилась к ним, в 2014-м позволяла находиться на территории РФ и закрывала глаза на все происходящие события. А в 2015 году, когда началась зачистка работниками "аквариума" ГРУ РФ полевых командиров, ситуация кардинально изменилась.

Разрушения в Дебальцево (апрель 2015 года)

Вместо "романтических" комбатов и комбригов иррегулярных подразделений стали ставить командиров ГШ ВС РФ, они "распределили" оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на экономические зоны влияния.

К тому времени им уже были нужны не "романтики", которые поверили в "русский мир", а исполнители. Так исчезли Болотов, Козицын, "Бэтмен" и многие другие в течение следующих трех лет.

Мы не говорим о рядовых бойцах – на таких РФ всегда было плевать. Они выполнили свою миссию в 2014-2016 годах, а затем стали биомусором, который никому не нужен. И теперь мы можем наблюдать, как таких людей легко сдают, не неся никакой ответственности — мол, они же сами пошли, они же добровольцы. Надеюсь, что эти люди станут хорошими свидетелями в исках против РФ.

(Продолжение следует...)

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