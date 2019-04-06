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Россия активно готовится к раздаче паспортов в "ДНР": что известно

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В Донецке и других населенных пунктах, неподконтрольных Украине, начали активно готовиться к выдаче российских паспортов.

В школы уже поступили запросы из "районных отделов образования", где от учебных заведений требуют оперативно представить список с количеством педагогов и техработников, у которых есть паспорта "ДНР", сообщает "Страна.ua".

Соответствующие данные необходимы для общего списка по "республике", чтобы знать сколько в целом нужно бланков российских паспортов.

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Данные списки директора школ уже составили и направили в "районо". Педагоги, которые живут по украинскому паспорту и не попали в них, паспорта России не получат, как минимум, в первой волне. Ожидается, что она запустится уже весной – летом этого года.

При этом донецкие работники образования и сотрудники "прокуратуры" подтвердили слова источника в российской Федеральной миграционной службе. В частности, речь идет не об общегражданском паспорте, а о заграничном.

Россия активно готовится к раздаче паспортов в "ДНР": что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре 2018 года Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости Донбасса
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Венгерские паспорта, румынские, карта поляка... Пора и России своим людям паспорта выдавать! Давно пора! :-)))
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