Россия активно готовится к раздаче паспортов в "ДНР": что известно

В Донецке и других населенных пунктах, неподконтрольных Украине, начали активно готовиться к выдаче российских паспортов.

В школы уже поступили запросы из "районных отделов образования", где от учебных заведений требуют оперативно представить список с количеством педагогов и техработников, у которых есть паспорта "ДНР", сообщает "Страна.ua".

Соответствующие данные необходимы для общего списка по "республике", чтобы знать сколько в целом нужно бланков российских паспортов.

Данные списки директора школ уже составили и направили в "районо". Педагоги, которые живут по украинскому паспорту и не попали в них, паспорта России не получат, как минимум, в первой волне. Ожидается, что она запустится уже весной – летом этого года.

При этом донецкие работники образования и сотрудники "прокуратуры" подтвердили слова источника в российской Федеральной миграционной службе. В частности, речь идет не об общегражданском паспорте, а о заграничном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре 2018 года Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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