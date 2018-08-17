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Российских пропагандистов обстреляли на Донбассе

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Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной компании попала под обстрел на Донбассе.

Об этом рассказал специальный корреспондент Андрей Руденко, передает "Вести". По его словам, под пулями оказалась группа военкора Александра Сладкова. В результате никто не пострадал.

Это произошло возле населенного пункта Старомихайловка, куда прибыли представители Международного комитета Красного Креста для оказания гуманитарной помощи.

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Пропагандисты традиционно заявили, что огонь якобы велся с территории, подконтрольной ВСУ, из-за чего были повреждены пять домов, и уничтожен груз миссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае военкор ВГТРК Сладков, чья группа в этот раз якобы попала под обстрел, распространил фейк о нарушениях обещаний со стороны ВСУ перед террористами.

Буквально через два дня после этого появилась информация, что съемочная группа также попала под обстрел.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Моня
Моня
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЙ КАГАЛ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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2
1
Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Моня, О моня, тут внучка крысёнка притащила, маленький такой, беленький , глупенький. Думаем как назвать, а тут ты. Спасибо тебе мил человек, назовём Моня. Обещаю, что никто его не будет обижать.
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0
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а где честные укро-сми? как всегда за 1000 км. в бункере.
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3
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