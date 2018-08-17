Российских пропагандистов обстреляли на Донбассе

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной компании попала под обстрел на Донбассе.
Об этом рассказал специальный корреспондент Андрей Руденко, передает "Вести". По его словам, под пулями оказалась группа военкора Александра Сладкова. В результате никто не пострадал.
Это произошло возле населенного пункта Старомихайловка, куда прибыли представители Международного комитета Красного Креста для оказания гуманитарной помощи.
Пропагандисты традиционно заявили, что огонь якобы велся с территории, подконтрольной ВСУ, из-за чего были повреждены пять домов, и уничтожен груз миссии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае военкор ВГТРК Сладков, чья группа в этот раз якобы попала под обстрел, распространил фейк о нарушениях обещаний со стороны ВСУ перед террористами.
Буквально через два дня после этого появилась информация, что съемочная группа также попала под обстрел.
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