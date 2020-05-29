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29 мая • обновлено в 07:52
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Российские войска стягивают силы под Петровское: в ОБСЕ забили тревогу

5.1т
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила проведение работ российскими оккупантами по восстановлению позиций вблизи населенного пункта Петровское на Донбассе. Ранее оттуда были отведены войска.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ 28 мая, сообщает Укринформ.

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в "нормандском формате", которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", – отметил он.

ОБСЕ

ОБСЕ

Euronews

Также дипломат отметил, что без воплощения согласованных в Париже мер по стабилизации ситуации безопасности в зоне конфликта, договоренности по поводу чего Россия продолжает срывать, "невозможно перейти ко второму этапу – то есть, мероприятий по реализации политических положений Минских договоренностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая отмечалось, что российские оккупационные войска в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения стянули на Донбасс значительное количество танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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