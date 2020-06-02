Российские войска применили против ВСУ снайперов: есть раненый

Российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного украинского военнослужащего.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, террористы применили запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также против ВСУ работали снайпера.

Бои прошли в районе населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка, Марьинка, Водяное и Майорск.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.

Карта ООС, 2 июня Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал