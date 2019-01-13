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Российские оккупанты стянули десятки ''Градов'' к фронту: что происходит

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали двадцать две российские установки залпового огня БМ-21 "Град" возле Луганска. Запрещенные минскими соглашениями РСЗО террористы разместили у поселка Хрустальное (бывший Красный Луч).

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, ссылаясь на данные мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, "Л/ДНР" концентрируют вооружение рядом с Софиевкой, Луганской области.

РСЗО БМ-21 "Град"

РСЗО БМ-21 "Град"

"Зафиксированы неподалеку от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), пять танков (три T-72 и два T-64), а также одно противотанковое орудие (МТ-12 "Рапира" , 100 мм)", – уточнила пресс-служба.

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Вместе с тем, напомнили в штабе ООС, в определенных минскими соглашениями местах постоянного хранения тяжелого вооружения террористов, по прежнему отсутствует бронетехника. Так, 11 января наблюдатели ОБСЕ в очередной раз отметили, что в парках техники на неподконтрольной Украине территории Луганской области не хватает 17 самоходных и 10 буксируемых гаубиц, одной артустановки "Мста-Б", и пяти "Градов".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссиявойнаКонфликт ООСНовости ЛНРНовости ДНРНовости Донбасса
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В распоряжении «Русской Весны» оказалась запись разговора журналистки одного из украинских телеканалов с офицерами 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Запись была перехвачена силами хакерской группы «Спрут». В беседе идёт речь о совместной попытке телеканала и украинских военных скрыть факт стрельбы по гражданской машине предприятия «Вода Донбасса», выдав его за «московский фейк» и переложив ответственность на дончан. Примечательно, что ни так называемая журналистка, ни украинский военный не скрывают злорадства по поводу уничтожения «сепарской машины». Также характерны и другие высказывания пресс-офицера о том, что «ситуация щекотливая», и о том, что он не может обсуждать то, что на самом деле произошло по телефону, только при личной встрече и после получения согласований со стороны штаба «ООС». Напомним, украинское командование и СМИ в один голос заявляли о непричастности ВСУ к обстрелу. Источник: http://rusvesna.su/news/1547371603?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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