Российские оккупанты стянули десятки ''Градов'' к фронту: что происходит

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали двадцать две российские установки залпового огня БМ-21 "Град" возле Луганска. Запрещенные минскими соглашениями РСЗО террористы разместили у поселка Хрустальное (бывший Красный Луч).

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, ссылаясь на данные мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, "Л/ДНР" концентрируют вооружение рядом с Софиевкой, Луганской области.

РСЗО БМ-21 "Град"

"Зафиксированы неподалеку от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), пять танков (три T-72 и два T-64), а также одно противотанковое орудие (МТ-12 "Рапира" , 100 мм)", – уточнила пресс-служба.

Вместе с тем, напомнили в штабе ООС, в определенных минскими соглашениями местах постоянного хранения тяжелого вооружения террористов, по прежнему отсутствует бронетехника. Так, 11 января наблюдатели ОБСЕ в очередной раз отметили, что в парках техники на неподконтрольной Украине территории Луганской области не хватает 17 самоходных и 10 буксируемых гаубиц, одной артустановки "Мста-Б", и пяти "Градов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В "ДНР" заявили, что Украина планирует осуществить химическую атаку на оккупированные территории, с помощью диверсии на заводе "Стирол".

Террористы утверждали, что химатаку ВСУ готовят при участии военнослужащих Великобритании.

В украинской разведке прояснили ситуацию, уточнив: подобными заявлениями террористы прикрывают собственные планы по взрыву на "Стироле", который может привести к крупномасштабной экологической катастрофе в ОРДЛО.

Совфед РФ поспешил откреститься от планов по химической атаке, утверждая, что информация украинских разведслужб "нелепа".

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