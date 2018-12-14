Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото

Российские оккупационные войска обстреляли дома мирных жителей в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщается в пресс-центре штаба ООС, 9 октября, около 15:00 под огонь наемников попали дома в районе поселка Зайцево.

По словам местных жителей, террористы обстреливали позиции Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов.

"Вследствие попадания боеприпасов, выпущенных оккупантами, разрушена кровля жилого дома. К счастью, во время обстрела хозяева дома находились в отъезде. Во время проведения фотофиксации последствий обстрела наблюдатели украинской стороны СЦКК нашли на чердаке поврежденного жилого дома хвостовик от выстрела СПГ-9", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия стянула к границам с оккупированными территориями "Л/ДНР" и аннексированного Крыма 26 батальонных тактических групп ВС РФ. 14 декабря стало известно, что террористы объявили срочную мобилизацию и привели свои подразделения в состояние полной боевой готовности.