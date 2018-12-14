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Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото

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Российские оккупационные войска обстреляли дома мирных жителей в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщается в пресс-центре штаба ООС, 9 октября, около 15:00 под огонь наемников попали дома в районе поселка Зайцево.

По словам местных жителей, террористы обстреливали позиции Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов.

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"Вследствие попадания боеприпасов, выпущенных оккупантами, разрушена кровля жилого дома. К счастью, во время обстрела хозяева дома находились в отъезде. Во время проведения фотофиксации последствий обстрела наблюдатели украинской стороны СЦКК нашли на чердаке поврежденного жилого дома хвостовик от выстрела СПГ-9", – сказано в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото
Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото
Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото
Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия стянула к границам с оккупированными территориями "Л/ДНР" и аннексированного Крыма 26 батальонных тактических групп ВС РФ. 14 декабря стало известно, что террористы объявили срочную мобилизацию и привели свои подразделения в состояние полной боевой готовности.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ДНР
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Это жилой дом? Окна заколочены, предметы обихода отсутствуют, хозяева "в отъезде". Почему не написано как и кем использовалось здание?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинским карателям не привыкать обстреливать жилые дома.
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минин евген
минин евген
так шо, в первый раз? кацапские мрази уже пятый год этим занимаются.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, птенец гебельса! ты уж определись то-ли окупанты, то-ли террористы? а потом доложишь!
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