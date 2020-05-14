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14 мая • обновлено в 16:30
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Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии. Фотофакт

7.6т
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В сети появилось фото российских курсантов с медалями за оккупацию Крыма, вероятно, Донбасса и вторжение в Сирию.

Его опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штирлиц, отметив, что оно было сделано на выпуске одного из военных вузов страны-агрессора.

"Выпуск лейтенантов-десантников в Рязанском училище. Интересно, где курсант получил медаль "За отвагу"? А "Участнику операции в Сирии" – понятно. Очередной "ихтамнет" и "отпускник", – с сарказмом отметил защитник Украины.

В комментариях под постом его подписчики также обратили внимание, что на кителе одного из курсантов видна медаль за захват Крыма, и раскритиковали преступную деятельность военных России в других государствах.

Курсанты-выпускники в России с медалями за Крым и Сирию

Курсанты-выпускники в России с медалями за Крым и Сирию

"Надеюсь, следующее награждение будет с отметкой "посмертно", "Возможно, до поступления служил контрактником и "получил медальки". Поступил уже с военной службы. А возможно и курсантами на "военные стажировки" отправляли", "Мокшанское д*рьмо стоит", "Контрактники из войск", "Форму возвращают победную", "Мясо, мясо, мясо, удобрение, удобрение, удобрение", – негодуют украинцы.

Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии

Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии

Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии

Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появились фото так называемых "курсантов" террористической "ДНР", которые уже вскоре будут воевать против армии Украины на оккупированном Россией Донбассе. Среди них – сын ликвидированного главаря боевиков Михаила Толстых ("Гиви").

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Конфликт в Сирии Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Захистник вукраины штопанный тайком пробрался в Рязань и сделал фоторепортаж. Сугс, епта!))))
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1
Билай Андрей
Билай Андрей
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-seti-poyavilis-foto-kladbishcha-rossiyskih-boevikov-v-donecke-714559.html и таких тысячи.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Тя XUIRLIЦу хULя так не воевать то ,,сиди картинки смотри,,,воюоины дивана
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Расследования

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