Российские курсанты засветили медали за оккупацию Крыма и Сирии. Фотофакт

В сети появилось фото российских курсантов с медалями за оккупацию Крыма, вероятно, Донбасса и вторжение в Сирию.

Его опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штирлиц, отметив, что оно было сделано на выпуске одного из военных вузов страны-агрессора.

"Выпуск лейтенантов-десантников в Рязанском училище. Интересно, где курсант получил медаль "За отвагу"? А "Участнику операции в Сирии" – понятно. Очередной "ихтамнет" и "отпускник", – с сарказмом отметил защитник Украины.

В комментариях под постом его подписчики также обратили внимание, что на кителе одного из курсантов видна медаль за захват Крыма, и раскритиковали преступную деятельность военных России в других государствах.

Курсанты-выпускники в России с медалями за Крым и Сирию

"Надеюсь, следующее награждение будет с отметкой "посмертно", "Возможно, до поступления служил контрактником и "получил медальки". Поступил уже с военной службы. А возможно и курсантами на "военные стажировки" отправляли", "Мокшанское д*рьмо стоит", "Контрактники из войск", "Форму возвращают победную", "Мясо, мясо, мясо, удобрение, удобрение, удобрение", – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появились фото так называемых "курсантов" террористической "ДНР", которые уже вскоре будут воевать против армии Украины на оккупированном Россией Донбассе. Среди них – сын ликвидированного главаря боевиков Михаила Толстых ("Гиви").

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