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"России нужна вся Украина": писатель-террорист проговорился о планах Кремля

4.6тЧитать новость на украинском

Россия заинтересована в контроле не только над Донбассом, а над всей территорией Украины.

Об этом заявил российский писатель, бывший главарь террористов "ДНР" Захар Прилепин, комментируя сообщения о предложении президента РФ Владимира Путина провести на оккупированном Донбассе референдум, передает "Комсомольская правда".

"Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине", - сказал он.

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По словам писателя, данное предложение является "политическим шагом" Путина.

"(Путин) показывает, что выступает в роли миротворца и одновременно третирует украинскую власть, ставя ее место. На данном этапе референдум пока невозможен, но в мире все достаточно быстро меняется. Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной "народной милицией" и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом... Пока все движется в направлении этого варианта", - добавил он.

Прилепин также выразил уверенность, что референдум может остановить войну на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин предложил американского коллеге Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки провести референдум на оккупированном Донбассе.

В России подтвердили предложение Путина Трампу по референдуму на Донбассе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отвергла идею референдума, сославшись на Минские соглашения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
а ху-ху не хо-хо?
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Антонова Римма
Антонова Римма
Кто не собирается даже обсуждать идею референдума, тот однозначно за войну
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Антонова Римма, да нет! это вы и вам пообные провоцируете продолжение войны
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Антонова Римма, то же и с референдумом о статусе Крыма. Исключительно Всеукраинский и только после Победы!
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