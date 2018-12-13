России не понравится: Украина получила новое смертоносное оружие. Видео

В Украине заявили о готовности начать выпуск артснаряда "Цветник", который теперь не имеет российских деталей.

Компоненты устанавливаются при помощи швейцарского оборудования. Новая украинская разработка после модернизации стала дороже, передает ТСН.

"Цветник" — осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели – танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже движущаяся цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

"Три страны в мире обладают такой уникальной технологией. Это невероятная точность. Он проще мировых аналогов, дешевле и надежнее", — заявил директор дивизиона высокоточного вооружения "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко.

Ранее "Цветник" на 40% составляли из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились.

"Увеличена дальность, безопасность, упрощен ввод данных для эксплуатация изделия", — пояснил директор ГП НПК "Прогресс" Александр Матюхин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ближайшие месяцы Украина может получить новую партиювооружения от США и союзников по НАТО. Несмотря на военное положение, украинская армия надеется в ближайшее время оформить несколько крупных сделок на покупку оборудования и техники.