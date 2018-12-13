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России не понравится: Украина получила новое смертоносное оружие. Видео

9.9тЧитать материал на украинском

В Украине заявили о готовности начать выпуск артснаряда "Цветник", который теперь не имеет российских деталей.

Компоненты устанавливаются при помощи швейцарского оборудования. Новая украинская разработка после модернизации стала дороже, передает ТСН.

"Цветник" — осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели – танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже движущаяся цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

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"Три страны в мире обладают такой уникальной технологией. Это невероятная точность. Он проще мировых аналогов, дешевле и надежнее", — заявил директор дивизиона высокоточного вооружения "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко.

Ранее "Цветник" на 40% составляли из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились.

"Увеличена дальность, безопасность, упрощен ввод данных для эксплуатация изделия", — пояснил директор ГП НПК "Прогресс" Александр Матюхин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ближайшие месяцы Украина может получить новую партиювооружения от США и союзников по НАТО. Несмотря на военное положение, украинская армия надеется в ближайшее время оформить несколько крупных сделок на покупку оборудования и техники.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Улучшено так же, как гранатомет МОЛОТ.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
По танку ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫМ снарядом???😨 Это окончательное и бесповоротное помешательство
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Буряты,готовьтесь.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Джонсон Саймон Нет больше бурятов, кончились... Всех Петр Алексеевич поубивал на Донбассе... Да и боеприпас ни к селу , ни к городу. НАТОвская пушка 155 мм, а снаряд 152 мм. Болтаться и самовзрываться будет в стволе. Да и надпись смущает : "макет". В какой учебке сперли ?
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