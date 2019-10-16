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16 октября • обновлено в 12:42
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Роспуск "Л/ДНР": Тука раскрыл опасные последствия

2.8т Читать материал на украинском

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что роспуск террористических "Л/ДНР" может привести к негативным последствиям.

"Вопрос роспуска "Л/ДНР" – достаточно сложный и неоднозначный", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя инициативу, озвученную главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

"Ведь формально этот процесс может произойти следующим образом: сегодня мы распустили "Л/ДНР", а завтра, легитимизировав этих же людей во время так называемых выборов, мы получим их в качестве руководителей районов или, не дай Бог, области", – пояснил Тука.

Флаги "ДНР"

Флаги "ДНР"

Конт

Исходя из этого, он призвал подходить к вопросу "очень взешенно".

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Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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70rus xxx
70rus xxx
Что за бред несет это осел?
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1
Южный Гарик
Южный Гарик
Неужели он надеется, что в ЛДНР выберут ему подобных? Никогда этого не будет, люди выберут тех, кто их защищал от, подобной Туке, мрази...
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2
1
70rus xxx
70rus xxx
Южный Гарик, прям не знаю.Сам Тука сказал.
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1
0

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