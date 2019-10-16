Роспуск "Л/ДНР": Тука раскрыл опасные последствия

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что роспуск террористических "Л/ДНР" может привести к негативным последствиям.

"Вопрос роспуска "Л/ДНР" – достаточно сложный и неоднозначный", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя инициативу, озвученную главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

"Ведь формально этот процесс может произойти следующим образом: сегодня мы распустили "Л/ДНР", а завтра, легитимизировав этих же людей во время так называемых выборов, мы получим их в качестве руководителей районов или, не дай Бог, области", – пояснил Тука.

Флаги "ДНР" Конт

Исходя из этого, он призвал подходить к вопросу "очень взешенно".

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

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