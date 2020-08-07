"Полтавского террориста" Скрыпника после АТО лечили в психбольнице: вспыли новые детали

"Полтавский террорист" Роман Скрыпник, который 23 июля при задержании взял в заложники полицейского, прослыл среди сослуживцев в зоне АТО неуравновешенным и жестоким.

Об этом сообщается в материале издания "Факты". Известно, что Скрыпника мобилизовали для прохождения службы на Донбассе в четвертую волну, когда он находился на испытательном сроке.

Мужчина попал в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, служил пулеметчиком, разведчиком.

"Компетентные органы навели справки об этом периоде жизни полтавского террориста и получили весьма нелестную характеристику на него. Сослуживцы отзывались о нем как о человеке неуравновешенном, злобном, жестоком. Называли его мародером и наркоманом. Ходить в разведку с ним никто не хотел", – сказано в статье.

В то же время боевые навыки сделали Скрипника особо опасным преступником: он умел выживать в экстремальных условиях и обращаться с оружием и боеприпасами.

Когда мужчина вернулся из зоны АТО, его принудительно направили на лечение в психиатрическую больницу, поскольку он проявлял агрессию к окружающим и суицидальные намерения.

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