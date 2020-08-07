"Полтавского террориста" Скрыпника после АТО лечили в психбольнице: вспыли новые детали

Роман Скрыпник. Delo.ua
"Полтавский террорист" Роман Скрыпник, который 23 июля при задержании взял в заложники полицейского, прослыл среди сослуживцев в зоне АТО неуравновешенным и жестоким.
Об этом сообщается в материале издания "Факты". Известно, что Скрыпника мобилизовали для прохождения службы на Донбассе в четвертую волну, когда он находился на испытательном сроке.
Мужчина попал в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, служил пулеметчиком, разведчиком.
"Компетентные органы навели справки об этом периоде жизни полтавского террориста и получили весьма нелестную характеристику на него. Сослуживцы отзывались о нем как о человеке неуравновешенном, злобном, жестоком. Называли его мародером и наркоманом. Ходить в разведку с ним никто не хотел", – сказано в статье.
В то же время боевые навыки сделали Скрипника особо опасным преступником: он умел выживать в экстремальных условиях и обращаться с оружием и боеприпасами.
Когда мужчина вернулся из зоны АТО, его принудительно направили на лечение в психиатрическую больницу, поскольку он проявлял агрессию к окружающим и суицидальные намерения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.
1 августа мужчину ликвидировали. ГБР должно проверить, не превысила ли полиция полномочия во время спецоперации.