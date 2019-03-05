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Россия усилила охрану Крымского моста: озвучены угрозы для Украины

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То, что в России дали информацию о военных катерах РФ у Крымского моста, может означать, что обострение конфликта будет продолжаться. Это рассчитано на защиту от "провокаций" со стороны украинцев.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева. Она отметила, что Крымский полуостров превращают в настоящую военную базу Кремля.

"Россия так и хотела сделать, аннексируя Крым. Керченский мост – это проект самого Путина, определенный символ россиян, поэтому они говорят, что украинские "диверсанты" хотят его разрушить. То, что они дали информацию о патрулировании моста публично, четко артикулируя, значит, что скорее всего это будет иметь продолжение", – сказала она.

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Правозащитница напомнила подобную ситуацию в 2016 году, когда происходили учения России в этом регионе, где задержали так называемых "диверсантов".

Россия усилила охрану Крымского моста: озвучены угрозы для Украины

Скриншот видео

"Любая ситуация, которую РФ совершает на территории полуострова, так или иначе через некоторое момент выстрелит против Украины. Мы помним обострения в Керчи, в Азовском море и также ситуацию, когда в ноябре прошлого года были задержаны украинские моряки", – добавила она.

Как стало известно ранее, военные катера Нацгвардии РФ БК-16 5 марта заступили на патрулирование черноморского побережья.

OBOZREVATEL сообщал, что сейчас украинские корабли не пересекают Керченский пролив. Иностранные суда осуществляют проход свободно.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском мореАннексия Крыма
Персона
Тамила Ташева
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияКрымАзовское мореКрымский мостКерченский пролив
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "дали информацию о патрулировании моста публично" И что с того? В прессе много публикаций было о том что Крымский мост является сверхохраняемым объектом ввиду его стратегической важности. Да и вообще хохлы, вам то какое дело? Сидите себе смирненько, хотите проходить Керченским проливом? Пожалуйста, но соблюдайте регламент. Сколько еще ваших моряков должно пострадать прежде чем до вас это дойдет?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Снова проходил мимо, Не пизди, вонючка кацапская. нерусь кацапская атаковала украинские катера в НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ ! О каком нахер регламенте ты хрюкаешь, урод ?
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